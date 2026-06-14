Pernyataan singkat yang membuka peluang kepergian bintang Barcelona dari Camp Nou

Ferran Torres, penyerang tim nasional Spanyol dan Barcelona, enggan membicarakan masa depannya bersama klub Catalan tersebut.

Dalam konferensi pers menjelang pertandingan pembuka Spanyol melawan Cape Verde di Piala Dunia 2026, Torres menjawab pertanyaan langsung mengenai keputusannya untuk tetap di Barcelona musim depan dengan mengatakan: "Saya melihat diri saya bermain besok melawan Cape Verde," dalam jawaban singkat yang membuka kemungkinan kepergiannya, terutama dengan dikaitkannya namanya baru-baru ini dengan Paris Saint-Germain.

Dalam konferensi pers yang diadakan timnas Spanyol sebelum pertandingan pembuka, "La Roja" memilih Ferran Torres untuk berbicara kepada media, di mana ia memberikan pernyataan mengenai masa depannya bersama Barcelona dan pertandingan melawan Cape Verde yang akan datang.

Pernyataan Torres mengandung pesan yang jelas bahwa tidak ada jaminan ia akan tetap di Barcelona, meskipun ia menjadi pemain kunci di akhir musim dan menggeser Robert Lewandowski dari susunan pemain inti. Klub Catalan itu diperkirakan akan bergerak untuk memperpanjang kontraknya jauh lebih cepat daripada yang mereka lakukan.

Nama mantan penyerang Valencia ini baru-baru ini dikaitkan dengan Paris Saint-Germain, di saat ia diperkirakan akan menjadi starter bersama Spanyol di Piala Dunia, yang mendorong Barcelona untuk segera menyelesaikan perpanjangan kontraknya guna menghindari kehilangannya dalam transfer gratis, atau dengan nilai yang lebih rendah dari nilai pasarnya.

Terkait Piala Dunia, Ferran memberikan pernyataan tegas tentang timnas Spanyol dengan mengatakan: "Tim ini memiliki 26 kapten."

Adapun pertandingan melawan Cape Verde yang dijadwalkan besok Senin, Ferran memperingatkan agar tidak meremehkan lawan meskipun Spanyol jelas unggul, dengan mengatakan: "Pertandingan pembuka sangat penting. Mereka tidak punya apa-apa untuk dikhawatirkan, dan hal ini selalu menambah tingkat kesulitan."