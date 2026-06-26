Pernyataan samar dari Rüdiger memicu kontroversi seputar hubungannya dengan Mourinho

Antonio Rüdiger, bek Real Madrid yang saat ini sedang berlaga di Piala Dunia 2026 bersama tim nasional Jerman, melontarkan pernyataan yang samar dalam wawancaranya dengan jaringan DAZN, menyusul kekalahan yang dialami tim nasional Jerman dari tim nasional Ekuador dengan skor 2-1.

Pernyataan yang menarik perhatian ini muncul setelah jurnalis Sergio Kirante mengajukan pertanyaan langsung kepada Rüdiger mengenai kedatangan pelatih asal Portugal, José Mourinho, sebagai pelatih kepala Real Madrid. Jawaban bek berpengalaman tersebut pun dengan cepat menyebar luas dan memicu reaksi besar di berbagai platform media sosial.

Bek asal Jerman itu menanggapi pertanyaan tersebut sambil tertawa, “Apakah saya antusias bekerja sama dengan Mourinho? Mari kita pikirkan Piala Dunia dulu, baru setelah itu saya akan pergi bersama ayah saya.”

Jawaban ini memicu berbagai spekulasi di media sosial mengenai apakah Rüdiger menganggap manajer asal Portugal, José Mourinho, sebagai sosok ayah baginya di dunia sepak bola.

Beberapa jam sebelum wawancara ini, di kota Winston-Salem, Amerika Serikat, Antonio Rüdiger telah membahas situasi terkini di Real Madrid dan menyinggung penunjukan José Mourinho sebagai pelatih baru tim tersebut—seorang pelatih yang belum pernah ditemuinya atau bermain di bawah asuhannya sebelumnya.

Mengenai penunjukan pelatih asal Portugal tersebut, Rüdiger menyatakan: “Saya tidak bisa berkata banyak, tetapi saya bisa menegaskan bahwa hal ini membuat saya sangat bersemangat. Akhirnya saya bisa bermain di bawah kepemimpinannya dan bimbingannya. Dulu pernah ada banyak pembicaraan dengannya, namun entah mengapa tidak membuahkan hasil. Oleh karena itu, saya sangat senang sekarang bisa menyambutnya di antara kami.”

Bek tengah Los Blancos ini mengakui kesulitan yang dihadapinya belakangan ini, dengan mengatakan: “Saya telah melalui setahun terakhir yang sangat sulit, terutama dari segi fisik, dan saya harus berjuang keras melawan cedera hingga akhirnya bisa kembali bermain.”

Bek asal Jerman itu menutup pembicaraannya dengan menekankan ikatan eratnya dengan klub Kerajaan: “Real Madrid benar-benar seperti rumah bagi saya, dan saya merasa sangat nyaman di sana; keluarga saya pun merasa sangat bahagia di tempat ini. Karena itulah saya tidak pernah memikirkan pilihan lain, karena yang saya inginkan hanyalah memulihkan kebugaran fisik saya dan mendapatkan kontrak baru, dan saya telah berhasil melakukannya.”