Pernyataan Resmi... Real Madrid Menentukan Nasib Nico Baz

Real Madrid telah menyelesaikan kontroversi seputar masa depan Nico Baz, gelandang Como, untuk musim depan.

Real Madrid menyatakan dalam siaran pers di situs resminya: "Klub telah mencapai kesepakatan dengan Como dan Nico Baz, yang mengatur agar pemain tersebut tetap bersama klub Italia tersebut selama musim 2026-2027".

Pernyataan klub "Los Blancos" itu menambahkan: "Kesepakatan ini tercapai atas keinginan sang pemain sendiri, dan juga menetapkan bahwa Real Madrid tetap memiliki hak untuk membeli kembali Nico Baz secara sepihak, sebelum dimulainya musim 2027-2028."

Nico Baz bergabung dengan Como dua musim lalu, datang dari Real Madrid, dengan Los Blancos tetap memegang hak untuk memanggil kembali pemain asal Argentina tersebut.

Baz mendapat kesempatan bermain secara reguler bersama Como, dan menjadi salah satu bintang tim Italia tersebut selama dua musim terakhir, serta berhasil mengantarkan timnya lolos ke Liga Champions musim depan.

Sebelumnya, sejumlah laporan menyebutkan bahwa Nico Baz menolak kembali ke Real Madrid setelah klub tersebut merekrut Bernardo Silva secara gratis atas permintaan langsung dari pelatih baru, José Mourinho.

