Pernyataan Resmi: Real Madrid Bereaksi Terhadap Bencana Mengerikan

Klub Real Madrid mengeluarkan pernyataan resmi pada hari Senin ini, setelah terjadinya bencana alam di Amerika Selatan.

Real Madrid mengatakan, dalam pernyataan di situs resminya: "Klub, presiden, dan dewan direksinya menyampaikan belasungkawa kepada keluarga orang-orang yang kehilangan nyawa mereka dan kepada seluruh rakyat Kolombia, menyusul gempa bumi yang mengguncang negara tercinta ini dalam beberapa jam terakhir".

Ia menambahkan: "Dari pihak Real Madrid, kami ingin menyampaikan solidaritas kami dan memberikan doa terbaik kami untuk kesembuhan segera para korban luka, serta menyampaikan perasaan kasih sayang dan dukungan kepada mereka semua".

Sebuah gempa bumi kuat telah mengguncang Kolombia dan negara-negara lain di Amerika Latin pada hari Senin ini, yang mengakibatkan tewasnya sedikitnya 69 orang, di samping ratusan korban luka menurut data awal jumlah korban.

