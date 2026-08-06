Pernyataan Resmi Persulit Misi Barcelona dalam Transfer Masa Depan

Klub Racing Santander bersikeras dengan tuntutan finansial mereka untuk menjual pemain berbakatnya ke Barcelona selama bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung, hal yang mempersulit misi Barca.

Barcelona memantau bek muda Spanyol Jorge Salinas, pemain Racing Santander, di tengah meningkatnya minat sejumlah klub Eropa ternama, sementara klub Katalan itu berpegang pada keunggulannya dalam perburuan untuk mendatangkan pemain berusia 19 tahun tersebut, yang lebih memilih pindah ke stadion "Camp Nou" meskipun banyaknya tawaran yang tersedia di hadapannya.

Salinas dianggap sebagai salah satu bakat paling menonjol yang sedang menanjak di sepak bola Spanyol, setelah menarik perhatian dengan penampilannya bersama Racing Santander dan berkontribusi pada promosi tim ke Liga, yang mendorong klub-klub seperti Newcastle United, Paris Saint-Germain, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Porto, Bologna, dan Eintracht Frankfurt untuk memantau situasinya dari dekat.

Chema Aragon, direktur olahraga klub Racing Santander, menegaskan sikap teguh mereka terhadap Jorge Salinas (19 tahun), bek kiri dan bek tengah, yang menjadi target Barcelona.

Ia mengulangi dalam pernyataan yang dikutip surat kabar "Mundo Deportivo", bahwa ia tidak berniat menjualnya kecuali sebuah klub membayar penuh nilai klausul pelepasan sebesar 16 juta euro, sementara Barcelona hanya menawarkan sekitar 6 juta euro.

Ia menegaskan bahwa klub Racing berupaya melindungi aset olahraganya dan mempertahankan pemain-pemain terbaiknya.

Ia berkata: "Kami berharap mereka bertahan," seraya turut menyinggung Puerta, tetapi ia menekankan bahwa jika klub-klub besar mengajukan tawaran senilai klausul pelepasan, situasinya bisa berubah.

Ia mengakui dengan berkata: "Kami tidak berdaya jika seorang bintang besar muncul."

Ia juga menjelaskan bahwa jika Salinas tetap berada dalam skuad tim setelah penutupan periode transfer, klub akan mempertimbangkan untuk memperbaiki syarat kontraknya sesuai dengan pentingnya ia bagi tim.

Chema Aragon memuji perilakunya, menegaskan bahwa ia "bersikap dengan sangat baik" dan bahwa ia sama sekali tidak berupaya untuk pindah.

Ia memuji profesionalismenya selama masa persiapan musim, seraya menyebutkan bahwa ia kembali dalam kondisi fisik yang baik. Ia menambahkan: "Jika ia bertahan, maka perkembangannya harus tercermin dalam kontraknya."

Minat Barcelona tidak hanya sebatas bakat Salinas, tetapi meluas hingga karakteristik teknisnya yang menjadikannya sebuah proyek ideal untuk masa depan. Bek Spanyol itu secara alami berkaki kidal, sebuah keunggulan yang langka di pasar transfer, dan ia juga memiliki kemampuan untuk bermain sebagai bek tengah kiri atau bek kiri dengan efisiensi yang sama.

Sejumlah laporan menyebutkan bahwa para pemandu bakat Barcelona kagum dengan kemampuannya membangun permainan dari belakang, kepercayaan dirinya dalam menguasai bola, dan ketenangannya di bawah tekanan, di samping kehadiran fisik dan kemampuan kompetitifnya, sifat-sifat yang selaras dengan kriteria yang diterapkan klub saat mendatangkan bek-bek muda.