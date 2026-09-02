Sebuah pernyataan resmi hari Rabu ini mengungkap klub baru bagi bintang Maroko Ezzedine Ounahi, yang menerima lebih dari satu tawaran selama bursa transfer musim panas terakhir.

Setelah musim yang sukses bersama Girona, gelandang asal Maroko itu meninggalkan klub Spanyol tersebut, dan setelah Ajax berusaha mendapatkannya, ia pada akhirnya akan kembali ke Yunani, dan yang lebih penting, ke sebuah tim yang ia kenal dengan baik.

Anda dapat membahas berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

Ini merupakan kepulangan ke rumah bagi Ounahi, yang meninggalkan Panathinaikos hanya satu tahun yang lalu.

Klub Yunani itu mengumumkan kembalinya Ounahi melalui sebuah video yang dipublikasikan di akun-akun media sosialnya, disertai pesan yang berbunyi: "Sang penyihir telah kembali".

Setelah periode gemilangnya bersama Girona, Ounahi akan kembali ke lingkungan yang tak asing baginya. Hal ini tentu akan menyenangkan para suporter klub Yunani tersebut, yang memilihnya sebagai pemain terbaik pada musim 2024-2025.

Sejumlah laporan menegaskan kemarin bahwa telah tercapai kesepakatan lisan final antara klub Spanyol dan tim Yunani itu untuk meminjamkan Ounahi dengan kewajiban pembelian senilai 25 juta euro, yang membuka jalan bagi sebuah kontrak yang berlaku selama empat tahun.

Anda dapat membahas berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

Untuk mengungguli persaingan dari Belanda dan memastikan persetujuan sang pemain Maroko itu, para petinggi tim ibu kota Athena tidak ragu untuk menyodorkan tawaran finansial yang sangat menggiurkan, dengan menawarkan kepadanya gaji tertinggi di seluruh tim (2,7 juta euro per tahun).







