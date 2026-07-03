Pernyataan resmi dari Real Madrid terkait transfer Enzo Fernández

Real Madrid secara resmi menanggapi kabar yang mengaitkan klub tersebut dengan kemungkinan perekrutan Enzo Fernández, gelandang Chelsea, selama bursa transfer musim panas ini.

Javier Pastori, agen Fernández, baru-baru ini membuka peluang bagi sang pemain untuk pindah ke Real Madrid dengan melontarkan pernyataan-pernyataan yang menarik terkait kepergiannya.



Real Madrid, dalam pernyataan di situs resminya, mengatakan: "Mengingat informasi dan pernyataan yang muncul dalam beberapa hari terakhir mengenai dugaan ketertarikan klub terhadap pemain Enzo Fernández, klub ingin mengumumkan bahwa mereka belum melakukan langkah apa pun, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang bertujuan untuk merekrut pemain tersebut, dan juga sama sekali tidak berniat untuk melakukan proses tersebut."

Klub tersebut menambahkan: “Real Madrid ingin menyampaikan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada Enzo Fernández, seorang pesepakbola hebat yang karier dan kualitasnya telah dikenal luas, serta kepada Chelsea, klub yang memiliki hubungan institusional yang sangat baik dengan Real Madrid.”

Ia melanjutkan: “Atas dasar rasa hormat yang layak diberikan kepada institusi seperti Chelsea, serta berdasarkan prinsip-prinsip loyalitas institusional yang selalu menjadi pedoman tindakan Real Madrid, klub menilai penting untuk membantah spekulasi-spekulasi ini yang tidak berdasar dan tidak mencerminkan kenyataan.”

Ia menyimpulkan: “Real Madrid menyesalkan bahwa meskipun fakta-faktanya jelas dan tidak ada tindakan apa pun dari pihak klub, informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan terus menyebar, yang hanya berkontribusi menimbulkan kebingungan di kalangan suporter dan menimbulkan kerugian yang tidak beralasan bagi institusi dan pihak-pihak yang bersangkutan.”