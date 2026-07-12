Pernyataan resmi dari Dortmund mengenai kepindahan Ademi ke Barcelona

Klub Borussia Dortmund secara resmi memberikan komentar pada hari Minggu ini mengenai kemungkinan kepindahan penyerang Karim Ademi ke Barcelona.

Borussia Dortmund menulis di akun "X" mereka: "Karim Ademi dan Kjel Watten tidak akan mengikuti sesi latihan hari ini... Kedua pemain tersebut diberi izin untuk melakukan pembicaraan terkait kepindahan ke klub lain."





Sebelumnya, laporan dari Spanyol menyebutkan bahwa Barcelona telah mencapai kesepakatan akhir dengan Borussia Dortmund terkait kepindahan Karim Ademi ke tim Catalan tersebut, di mana Barça akan membayar 22 juta euro sebagai nilai tetap, ditambah 7 juta euro sebagai variabel.

Barcelona sebenarnya telah mencapai kesepakatan dengan sang pemain beberapa hari lalu, di mana ia akan menerima gaji tahunan total sebesar 12 juta euro, menurut jaringan “Sky Sports”.

Laporan-laporan menyebutkan bahwa kepindahan Ademi belum akan diumumkan secara resmi hingga detail-detail terakhir ini diselesaikan. Saat ini, sang penyerang berada di Jerman sambil menunggu keberangkatannya ke Barcelona, dan diperkirakan semuanya akan diselesaikan secara definitif pada hari-hari awal minggu depan (yang dimulai pada hari Senin).

Karim Ademi harus menjalani pemeriksaan medis segera setelah semua dokumen dan berkas terkait transfer ini selesai, untuk kemudian langsung bergabung dalam sesi latihan bersama tim di bawah asuhan pelatih Hans Flick. Seluruh skuad telah dipanggil untuk kembali berlatih pada Senin depan, 13 Juli, dan penyerang tersebut akan diperkenalkan secara resmi sebagai pemain baru Barcelona setelahnya.

Karim Ademi merupakan rekrutan kedua Barcelona pada bursa transfer musim panas ini, di mana klub tersebut telah menyelesaikan kesepakatan dengan Anthony Gordon sebelum dimulainya Piala Dunia dengan nilai tetap sebesar 70 juta euro, ditambah 10 juta euro sebagai variabel.