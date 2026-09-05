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Portugal v Croatia: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Pernyataan Resmi: Apakah Perjalanan Modric bersama Kroasia Sudah Berakhir?

L. Modric
AC Milan
Croatia
World Cup
UEFA Nations League A
Kroasia
Italia

Sejarah panjang penuh kontribusi

Asosiasi Sepak Bola Kroasia menegaskan bahwa bintang Milan, Luka Modric, akan tetap membela tim nasional negaranya meski telah menginjak usia 41 tahun, setelah sejumlah laporan mengisyaratkan bahwa ia mendekati keputusan pensiun menyusul musim yang mengecewakan di Serie A Italia dan Piala Dunia dalam beberapa bulan terakhir.

Asosiasi Kroasia mengumumkan, dalam pernyataan resmi pada hari Sabtu ini, bahwa Modric akan masuk dalam daftar timnas negaranya untuk periode jeda internasional antara September dan Oktober, dengan daftar lengkap yang akan diumumkan pada hari Senin.

Modric menegaskan kesiapannya untuk tampil bersama timnas Kroasia sepanjang perjalanannya ke depan di UEFA Nations League, dengan syarat ia dalam kondisi fisik yang prima.

Sebelumnya pada musim panas ini muncul spekulasi mengenai kemungkinan Modric pensiun, setelah ia gagal lolos ke Liga Champions Eropa bersama Milan pada akhir musim lalu, sebelum menjalani kampanye yang mengecewakan di Piala Dunia, yang berakhir dengan tersingkirnya ia dari babak 32 besar melawan Portugal.

Modric bersiap menyelesaikan usianya yang ke-41 tahun, sehingga perjalanan kariernya yang gemilang di lapangan sepak bola terus berlanjut.

Serie A
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AC Milan
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Saat ini Modric menempati peringkat ketiga dalam daftar pemain dengan penampilan terbanyak bersama timnas negaranya sepanjang sejarah, dengan koleksi 202 pertandingan internasional, di belakang pemain Argentina Lionel Messi yang mengoleksi 207 pertandingan dan baru-baru ini mengumumkan pensiun dari sepak bola internasional, serta pemain Portugal Cristiano Ronaldo yang mengoleksi 233 pertandingan.

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