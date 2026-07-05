Pernyataan Resmi.. Al-Ahly Mengumumkan Langkah Baru Terkait Al-Hussein Ammouta

Al-Ahly Mesir mengeluarkan pernyataan resmi hari ini, Minggu, mengenai pelatih baru tim utama, Al-Hussein Ammouta dari Maroko.

Al-Ahly sebelumnya telah mengumumkan bulan lalu bahwa mereka telah menandatangani kontrak dengan pelatih asal Maroko tersebut untuk memimpin tim utama selama dua musim, menggantikan pelatih asal Denmark, Jes Torup, yang mengundurkan diri dari jabatannya setelah musim lalu.

Dalam pernyataan resminya hari ini, Al-Ahly mengatakan: “Klub Al-Ahly akan menggelar konferensi pers pada pukul 13.00 siang lusa, Selasa, di markas Al-Jazira; hal ini untuk mengumumkan semua detail terkait kontrak dengan pelatih baru asal Maroko, Al-Hussein Ammouta.”

Pernyataan tersebut melanjutkan: “Konferensi pers ini akan dihadiri oleh Kapten Wael Gomaa, Direktur Sepak Bola, yang akan memperkenalkan pelatih kepala kepada media dan membahas rencana Al-Ahly untuk musim baru.”

Klub tersebut mengundang seluruh media visual, audio, dan cetak untuk menghadiri acara konferensi pers tersebut.