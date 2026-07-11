Pernyataan rasis dari mantan Perdana Menteri Spanyol terhadap tim nasional Prancis

Mantan Perdana Menteri Spanyol, Mariano Rajoy, memicu gelombang kontroversi akibat pernyataan yang dianggap menghina terhadap tim nasional Prancis, menjelang pertandingan yang dinanti-nantikan antara "La Roja" dan "Les Bleus" pada Selasa mendatang di semifinal Piala Dunia 2026 di kota Dallas, Amerika Serikat.

Dalam sebuah artikel opini yang diterbitkan oleh surat kabar Spanyol "El Debate", mantan pemimpin Partai Rakyat itu mengucapkan selamat kepada tim nasional Spanyol atas kelolosannya, namun ia menyimpang dari analisisnya untuk menyampaikan komentar kontroversial mengenai susunan pemain Prancis, dengan mengatakan bahwa tim tersebut "memiliki level yang sangat tinggi, tanpa ada pemain Prancis sama sekali", sebagai isyarat terselubung terhadap asal-usul Afrika dari sebagian besar bintang tim tersebut.

Rajoy awalnya memulai analisisnya dengan memuji timnas Prancis, menyinggung gelar juara Piala Dunia yang diraihnya dua kali dan keberhasilannya mencapai final pada edisi sebelumnya, serta posisinya di puncak peringkat FIFA dan kemenangan dalam semua pertandingan di turnamen saat ini, sebelum akhirnya melontarkan pernyataan kontroversial tersebut.

Mantan Perdana Menteri tersebut menyoroti tantangan yang menanti barisan pertahanan Spanyol, barisan pertahanan terbaik di turnamen ini yang dipimpin oleh Aymeric Laporte dan Pau Cubarsi, saat menghadapi bintang Kylian Mbappé yang memimpin daftar pencetak gol dengan delapan gol, sejajar dengan Lionel Messi, serta kekuatan serangan Prancis yang diwakili oleh Ousmane Dembélé (5 gol) dan Michael Olise (5 assist).