Pernyataan mengejutkan dari "Spider-Man" tentang Lamine Yamal

Aktor Inggris Tom Holland tidak hanya memanfaatkan kunjungannya ke ibu kota Spanyol, Madrid, untuk mempromosikan film barunya, tetapi juga bertindak sebagai analis sepak bola, saat ia menominasikan pemain sayap Barcelona, Lamine Yamal, untuk memerankan karakter Spider-Man di lapangan.

Aktor Inggris tersebut, yang tiba di Madrid untuk menghadiri acara promosi film "Spider-Man: Brand New Day", mendapati dirinya berada di tengah-tengah suasana Piala Dunia 2026, sementara film tersebut—bagian keempat dari seri Marvel yang disutradarai oleh Destin Daniel Cretton—akan tayang di bioskop pada 31 Juli mendatang.

Selama wawancara dengan DAZN di zona penggemar yang didedikasikan untuk menyaksikan pertandingan "La Roja", Holland ditanya tentang pemain yang paling cocok untuk memerankan Spider-Man di dunia sepak bola, dan jawabannya langsung: "Lamine Yamal".

Holland berkata sambil tersenyum: "Kecepatan Yamal, kemampuannya, dan kemampuannya bergerak lincah di antara para bek membuatnya sempurna untuk memerankan karakter Spider-Man. Dia akan menjadi Spider-Man yang luar biasa."

Bintang berusia 29 tahun itu tidak menyembunyikan kekagumannya terhadap generasi baru di Barcelona, di saat beredar kabar bahwa ia sedang syuting konten promosi bersama para pemain klub Catalan tersebut dalam rangkaian kampanye film global yang diluncurkan dari Madrid.

Holland, yang dikenal sebagai penggemar sepak bola, juga berbicara tentang peluang tim nasional Spanyol di Piala Dunia yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, dengan mengatakan: "Spanyol adalah salah satu kekuatan sepak bola terbesar dalam sejarah, dan saya yakin mereka mampu menampilkan turnamen yang luar biasa."

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Dia tidak hanya membicarakan Yamal. Ketika ditanya tentang Julian Alvarez, penyerang Argentina yang dikaitkan dengan Barcelona dan terkenal dengan selebrasinya ala Spider-Man, Holland menunjukkan antusiasme yang jelas: "Saya selalu memasukkannya ke dalam tim impian saya, dia akan menjadi kandidat yang sangat baik untuk mengenakan kostum pahlawan super. Saya berharap bisa bertemu dengannya secara langsung dan mendoakan kesuksesannya di Piala Dunia."

Kunjungan Holland dan Zendaya ke Madrid, yang mencakup tur promosi global film tersebut, bertepatan dengan suasana Piala Dunia yang meriah di kota itu, sehingga memberikan kesempatan langka bagi aktor Inggris tersebut untuk menggabungkan promosi film dan pembicaraan tentang sepak bola... dengan bahasa para pahlawan super.