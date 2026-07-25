Pernyataan lama Lian Diomande, pemain muda Leipzig sekaligus target utama Real Madrid di bursa transfer musim panas pada periode saat ini, kembali mencuat ke permukaan seiring semakin dekatnya penyelesaian kesepakatan.

Diomande mengkritik kepemimpinan wasit dalam pertandingan yang mempertemukan klubnya terdahulu, Leganes, dengan Real Madrid di Liga Spanyol, dengan menganggap bahwa klub kerajaan itu selalu diuntungkan oleh keputusan-keputusan wasit.

Diomande, yang berusia 19 tahun, kini semakin dekat untuk bergabung dengan Real Madrid, setelah sejumlah laporan media mengindikasikan bahwa klub Spanyol tersebut telah mencapai kesepakatan dengan sang pemain terkait persyaratan pribadi, sementara mereka mengajukan penawaran senilai 120 juta euro kepada Leipzig, dan negosiasi berjalan ke arah yang positif.

Sang pemain memiliki pengetahuan yang baik mengenai atmosfer Liga Spanyol, setelah membela panji-panji Leganes sebelum kepindahannya ke Leipzig pada 2025, di mana ia menjalani laga bersama tim tersebut melawan Real Madrid di Stadion Santiago Bernabeu pada musim terakhirnya di La Liga (2024-2025).

Pertandingan tersebut berakhir dengan kemenangan Real Madrid dengan skor 3-2, tetapi diwarnai insiden wasit yang memicu protes Leganes, setelah tim itu menuntut penalti pada menit ke-94 menyusul benturan antara bek Raul Asencio dan Diomande, namun wasit memerintahkan permainan untuk terus berlanjut.

Dalam pernyataan yang ia sampaikan saat itu kepada program "El Chiringuito", yang dipublikasikan kembali oleh surat kabar "Mundo Deportivo" yang dekat dengan Barcelona pada hari Sabtu ini, Diomande mengungkapkan keheranannya atas keputusan tersebut, dengan berkata: "Saya tidak tahu mengapa wasit tidak memberikan penalti."

Sang pemain tidak menyembunyikan kekecewaannya terhadap kinerja wasit, dengan menambahkan: "Saya rasa kepemimpinan wasit buruk, tidak ada pelanggaran yang menguntungkan Mbappe, dan penalti yang kami tuntut pun tidak diberikan."

Kemudian ia melontarkan tuduhan langsung kepada klub kerajaan itu dengan berkata: "Real Madrid selalu seperti ini (yakni diuntungkan oleh keputusan-keputusan wasit)."

Sejumlah suporter menyebarkan pernyataan-pernyataan ini di platform media sosial dalam beberapa jam terakhir, yang menimbulkan pertanyaan seputar sikap manajemen Real Madrid.