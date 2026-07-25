Pernyataan lama Diamonde soal Real Madrid dan wasit: apakah bakal menggagalkan transfer?

Pernyataan lama Lian Diomande, pemain muda Leipzig sekaligus target utama Real Madrid di bursa transfer musim panas pada periode saat ini, kembali mencuat seiring semakin dekatnya kesepakatan transfer tersebut.

Diomande mengkritik kepemimpinan wasit dalam pertandingan yang mempertemukan klubnya terdahulu, Leganes, dengan Real Madrid di Liga Spanyol. Ia menilai bahwa klub ibu kota itu selalu diuntungkan oleh keputusan-keputusan wasit.

Diomande, yang berusia 19 tahun, kini semakin dekat untuk bergabung dengan Real Madrid, setelah sejumlah laporan media mengindikasikan bahwa klub Spanyol tersebut telah mencapai kesepakatan dengan sang pemain terkait syarat-syarat pribadi. Sementara itu, Real Madrid mengajukan tawaran senilai 120 juta euro kepada Leipzig, dan negosiasi berjalan ke arah yang positif.

Sang pemain memiliki pemahaman yang baik tentang atmosfer Liga Spanyol, setelah membela panji-panji Leganes sebelum pindah ke Leipzig pada 2025. Bersama tim tersebut, ia menjalani laga menghadapi Real Madrid di Stadion Santiago Bernabeu pada musim terakhirnya di La Liga (2024-2025).

Pertandingan itu berakhir dengan kemenangan Real Madrid dengan skor 3-2, namun menyaksikan sebuah insiden wasit yang memicu protes dari Leganes, setelah tim tersebut menuntut penalti pada menit ke-94 akibat benturan antara bek Raul Asencio dan Diomande, tetapi wasit memerintahkan permainan tetap dilanjutkan.

Dalam pernyataan yang ia sampaikan kala itu kepada program "El Chiringuito", yang kembali dipublikasikan oleh surat kabar "Mundo Deportivo" yang dekat dengan Barcelona pada hari Sabtu ini, Diomande mengungkapkan keheranannya atas keputusan tersebut, dengan mengatakan: "Saya tidak tahu mengapa wasit tidak memberikan penalti."

Sang pemain tidak menyembunyikan kekecewaannya terhadap kinerja wasit, seraya menambahkan: "Saya rasa kepemimpinan wasit sangat buruk. Tidak ada pelanggaran yang menguntungkan Mbappe, dan penalti yang kami tuntut juga tidak diberikan."

Ia kemudian melontarkan tuduhan langsung kepada klub ibu kota itu dengan mengatakan, "Real Madrid selalu seperti ini (yakni diuntungkan oleh keputusan-keputusan wasit)."

Sejumlah suporter membagikan pernyataan-pernyataan ini di platform media sosial dalam beberapa jam terakhir, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai sikap manajemen Real Madrid.