Pernah Membela Wydad, Kepergian Tragis Mantan Bintang Mali

Klub Prancis, Sochaux-Montbéliard, pada Minggu malam menyampaikan belasungkawa atas kepergian mantan pemainnya, Kalilou Traoré, yang tewas dalam kecelakaan lalu lintas yang mengerikan pada usia 38 tahun, sebuah kehilangan yang menyayat hati bagi dunia sepak bola Mali dan Afrika, yang kehilangan salah satu bintang terbaiknya peraih medali perunggu di Piala Afrika 2013.

Sejumlah media Prancis dan Mali melaporkan bahwa Traoré, yang gantung sepatu lebih awal pada usia 26 tahun pada 2014, mengembuskan napas terakhir pada hari Jumat akibat kecelakaan lalu lintas yang tragis, sebelum mantan klubnya secara resmi mengumumkan kabar duka tersebut pada hari Minggu.

Karier singkat namun penuh warna

Traoré mengenakan seragam Sochaux-Montbéliard antara tahun 2012 dan 2014, di mana ia menjalani 11 pertandingan di Liga Prancis (Ligue 1) dengan warna tim kuning-biru, sebelum akhirnya memutuskan untuk pensiun dini dalam keadaan yang detailnya tidak terungkap saat itu.

Gelandang asal Mali ini berpindah-pindah antara beberapa klub Eropa dan Afrika sepanjang karier profesionalnya, di mana ia bermain untuk Wydad Casablanca dari Maroko, klub Kroasia Istra, dan klub Denmark Odense, sebelum menutup perjalanan sepak bolanya di Prancis.

Peraih perunggu Afrika

Traoré meraih pencapaian paling menonjolnya bersama timnas Mali selama tampil di turnamen Piala Afrika 2013 yang digelar di Afrika Selatan, di mana ia turut andil membawa "Elang Mali" meraih medali perunggu dalam sebuah pencapaian bersejarah bagi sepak bola Mali.