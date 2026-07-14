Permintaan mendadak dari Real Madrid terkait kasus Negreira

Real Madrid telah meminta Pengadilan Investigasi Nomor 1 di Barcelona untuk memperpanjang kasus Negreira selama enam bulan lagi, yang sedang menyelidiki pembayaran sebesar 7,3 juta euro yang dilakukan Barcelona antara tahun 2001 dan 2018 kepada mantan wakil ketua Komite Teknis Wasit (CTA), José María Enríquez Negreira, dan putranya, Javier Enríquez Romero.

Dalam dokumen yang dilihat oleh Kantor Berita Spanyol (EFE), Real Madrid menilai bahwa hasil “penyelidikan mendetail yang dilakukan oleh Garda Sipil pada tahap penyidikan” hingga saat ini telah menghasilkan “bukti-bukti langsung dan tidak langsung yang lebih dari cukup untuk menegaskan terjadinya tindak pidana korupsi olahraga yang berkelanjutan”.

Klub Kerajaan tersebut, yang bertindak sebagai penuntut swasta dalam kasus ini menurut surat kabar “Mundo Deportivo”, menambahkan: “Hal ini pada akhirnya akan mengarah, dalam waktu yang tidak diharapkan terlalu lama, pada kelanjutan kasus ini melalui jalur prosedur singkat.”

Pada bulan Mei lalu, Ketua Pengadilan Penyidikan Nomor 1 di Barcelona menyetujui perpanjangan penyelidikan selama enam bulan lagi, hingga 1 September 2026.

Real Madrid kini berencana untuk memperpanjang penyelidikan sekali lagi, sambil memperingatkan pengadilan bahwa masih ada beberapa bukti dokumen dan kesaksian yang tertunda yang harus dilakukan serta prosedur lain yang “belum dilaksanakan”.

Surat kabar Catalan tersebut menambahkan bahwa, sebagai contoh, permohonan yang diajukan oleh pihak Real Madrid kepada pengadilan tersebut mencakup permintaan kepada FC Barcelona untuk “dokumen-dokumen yang membentuk sistem internalnya dalam pencegahan kejahatan, atau model kepatuhan, atau model tata kelola dan manajemen”.

Persyaratan ini berlaku sejak Undang-Undang Dasar No. 5/2010, yang diterbitkan pada 22 Juni, mulai berlaku—undang-undang yang merevisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana—hingga Juli 2018, saat pembayaran-pembayaran tersebut disalurkan kepada entitas-entitas yang terkait dengan Enrique Negreira.

Real Madrid berpendapat bahwa berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan sejauh ini dalam kasus ini, “tampaknya kontrol internal FC Barcelona telah disingkirkan secara sengaja terkait pembayaran kepada Tuan Enríquez Negreira.”

Tuduhan dari pihak Real Madrid tersebut diakhiri dengan pernyataan: “Tampaknya tidak ada seorang pun di internal klub yang mempertanyakan prosedur persetujuan pembayaran—yang diatur melalui sistem persetujuan berjenjang—maupun proses audit internal, audit eksternal, laporan kriminal, maupun prosedur due diligence.”