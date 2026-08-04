Bintang Belanda, Memphis Depay, membuat kehebohan besar di kalangan sepakbola Brasil setelah terungkapnya tuntutan-tuntutan beraninya untuk memperpanjang kontraknya dengan Corinthians.

Menurut yang dimuat surat kabar "Gazeta Esportiva", Depay mensyaratkan untuk mendapatkan dua hari dalam setahun guna memanfaatkan stadion "Neo Química Arena" untuk acara-acara pribadi, di samping penyediaan sebuah bilik khusus untuk dirinya di dalam stadion.

Tuntutan-tuntutan baru itu mencakup kenaikan sebesar 10% pada keseluruhan paket finansial yang telah disepakati sebelumnya, yang meliputi gaji, hak citra, dan dana pemasaran. Depay membenarkan kenaikan ini sebagai sesuatu yang akan sepenuhnya dialihkan kepada agennya.

Terkait utang klub yang menjadi hak pemain tersebut, yang nilai pokoknya sekitar 45 juta real Brasil dan mencapai 77 juta real (sekitar 15 juta dolar) dengan memperhitungkan bunga dan denda, Depay setuju untuk melepaskan biaya tambahan dan menerima penerimaan jumlah pokok yang diangsur dalam empat kali pembayaran setengah tahunan. Namun, ia mensyaratkan utang itu kembali ke nilai penuhnya sebesar 77 juta real jika klub terlambat melunasi salah satu dari angsuran tersebut.

Adapun mengenai kontrak baru, yang nilainya mencapai 70 juta real Brasil yang tersebar dalam dua musim sebagai gaji, hak penggunaan citra, dan dana pemasaran, tim pemain tersebut mengusulkan penambahan sebuah klausul yang menyatakan pengenaan bunga sebesar 1,5% per bulan dan denda sebesar 10% jika terjadi keterlambatan pembayaran.

Depay juga menuntut jaminan untuk memperoleh 14 juta real dari pendapatan pemasaran yang telah dijanjikan klub untuk disediakan melalui kampanye komersial yang melibatkan pemain tersebut, dengan menegaskan keharusan menerima jumlah tersebut secara penuh bahkan jika klub tidak mencapai target yang diharapkan, di samping tambahan 10% pada nilai kontrak.

Tuntutan-tuntutan baru ini datang untuk ditambahkan pada syarat-syarat sebelumnya yang pernah diajukan pemain tersebut, yang mencakup pemberian bilik khusus untuknya di stadion "Neo Química Arena", memperoleh 50% dari pendapatan klub selama masa kontrak, dan 20% dari bonus gelar, di samping sebagian dari hadiah Piala Dunia Antarklub di masa depan meskipun ia tidak berada dalam barisan tim.

Manajemen Corinthians sebelumnya telah menolak tuntutan-tuntutan pemain yang bergabung dengan tim pada tahun 2024, yang bersamanya telah menjalani 79 pertandingan dengan mencetak 20 gol, dan meraih tiga gelar.