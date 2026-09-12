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Peter BoszIMAGO
Rian Rosendaal

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Perkiraan susunan pemain PSV: Bosz mengubah tim di dua posisi

PSV vs Sparta Rotterdam
PSV
Sparta Rotterdam
Eredivisie

PSV menutup akhir pekan di Vriendenloterij Eredivisie pada Minggu dengan menghadapi Sparta Rotterdam. Voetbalzone memperkirakan Peter Bosz akan melakukan dua perubahan. PSV vs Sparta dimulai pukul 20.00 dan disiarkan langsung di ESPN 1. 

Matej Kovar menjadi penjaga gawang yang diturunkan di Philips Stadion. Mauro Júnior kembali usai menjalani skorsing dan menggantikan Filip Kostic di posisi bek kiri. Sergiño Dest tampil di sisi kanan dan Lutsharel Geertruida serta Armando Obispo harus menjaga striker Sparta tetap terkendali.

Paul Wanner tidak memberikan kesan yang hebat saat menghadapi Shakhtar Donetsk pada Kamis dan digantikan oleh Noah Fernandez. Kodai Sano yang tampil menonjol dan Guus Til melengkapi lini tengah PSV pada Minggu.

Di lini depan tidak ada kejutan dalam susunan pemain PSV untuk laga kandang melawan Sparta. Ivan Perisic, Ricardo Pepi, dan Ruben van Bommel harus memastikan PSV tetap membuntuti pemuncak klasemen AZ.

PSV mengalahkan Ajax pekan lalu dengan skor 1-3 dan mendapatkan suntikan kepercayaan diri besar dari hasil itu. Hasil imbang 1-1 melawan Shakhtar menjadi sedikit kekecewaan bagi juara bertahan liga.

Eredivisie
PSV crest
PSV
PSV
Sparta Rotterdam crest
Sparta Rotterdam
SPA

Perkiraan susunan pemain PSV: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Mauro Júnior; Sano, Fernandez, Til; Perisic, Pepi, Van Bommel.

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