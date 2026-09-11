Perkiraan susunan pemain Ajax: tiga nama baru setelah kegagalan melawan PSV

Ajax memburu revans di Eredivisie Vriendenloterij setelah kekalahan 1-3 dari PSV. Pelatih Míchel mengubah timnya di beberapa posisi untuk menghadapi Fortuna Sittard, seperti diprediksi Voetbalzone. Duel di Limburg dimulai pukul 20.00 dan disiarkan langsung di ESPN 1.

Marc-André ter Stegen berdiri di bawah mistar di Sittard. Anton Gaaei menjadi sosok paling kanan dalam lini pertahanan berisi empat pemain. Thilo Kehrer menggantikan Aaron Bouwman, yang harus menjalani rehabilitasi setelah tekel Ruben van Bommel pekan lalu. Youri Baas menjadi partner defensif Kehrer melawan Fortuna. Caio Henrique tampil sebagai bek kiri.

Sofyan Amrabat melakoni debut sebagai pemain pengganti saat melawan PSV dan kali ini akan tampil sejak menit awal. Davy Klaassen dan Julian Brandt melengkapi lini tengah Ajax saat menghadapi tim asuhan Danny Buijs. Jorthy Mokio untuk sementara harus mengalah.

Steven Berghuis kembali mendapat kesempatan untuk membuktikan diri sebagai penyerang sayap kanan, sementara Abdellah Ouazane diizinkan menunjukkan kemampuannya di sisi kiri. Tolu Arokodare menjadi ujung tombak tim tamu dari Amsterdam.

Ajax sempat cukup lama mampu mengimbangi PSV, tetapi kemudian kalah 1-3 di kandang sendiri. Fortuna mengalahkan tim papan bawah ADO Den Haag dengan skor 2-3 dan dengan hasil itu menempatkan diri di papan tengah atas Eredivisie.

Perkiraan susunan pemain Ajax: Ter Stegen; Gaaei, Kehrer, Baas, Caio Henrique; Amrabat, Klaassen, Brandt; Berghuis, Arokodare, Ouazane.