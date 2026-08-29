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Rian Rosendaal

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Perkiraan susunan pemain Ajax: Míchel mengubah timnya di dua posisi

Telstar vs Ajax
Telstar
Ajax
Eredivisie

Ajax melanjutkan musim di Eredivisie Vriendenloterij dengan bertandang ke markas Telstar pada Minggu. Míchel mengubah timnya di beberapa posisi, seperti diprediksi Voetbalzone. Laga di Velsen-Zuid dimulai pukul 16.45 dan dapat disaksikan secara langsung di ESPN 2.

Marc-André ter Stegen akan berdiri di bawah mistar Ajax. Lucas Rosa di posisi bek kanan digantikan oleh Anton Gaaei. Aaron Bouwman dan Youri Baas membentuk jantung pertahanan tim tamu, dengan Caio Henrique sebagai bek kiri.

Youri Regeer sempat ditarik keluar lebih awal saat melawan FC Sion dan akan digantikan oleh Jorthy Mokio saat menghadapi Telstar. Davy Klaassen dan Julian Brandt melengkapi lini tengah Ajax pada Minggu.

Tolu Arokodare mencetak dua gol melawan FC Sion dan karena itu membuat Marcos Leonardo tetap berada di bangku cadangan. Steven Berghuis (kanan) dan Abdellah Ouazane (kiri) harus menyuplai bola dari kedua sayap.

Ajax tidak bermain pekan lalu, karena laga di level Eropa. Telstar kalah 1-3 dari Sparta Rotterdam dua pekan lalu.

Eredivisie
Telstar crest
Telstar
TEL
Ajax crest
Ajax
AJX

Perkiraan susunan pemain Ajax: Ter Stegen; Gaaei, Bouwman, Baas, Henrique; Mokio, Klaassen, Brandt; Berghuis, Arokodare, Ouazane.

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