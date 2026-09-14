Perkiraan susunan pemain Ajax: Míchel mengubah tim di setiap lini

Ajax akan menjamu tim promosi Willem II pada Selasa. Pelatih Míchel mengubah susunan timnya di setiap lini, demikian prediksi Voetbalzone. Duel di Johan Cruijff ArenA itu dimulai pada pukul 20.00 dan disiarkan langsung di ESPN 2.

Lucas Rosa lebih dipilih ketimbang Anton Gaaei untuk posisi bek kanan. Thilo Kehrer menjalani debut sebagai starter yang kuat saat melawan Fortuna Sittard dan kembali berduet dengan Youri Baas di jantung pertahanan. Caio Henrique mempertahankan tempatnya di sisi kiri lini belakang.

Sofyan Amrabat dan Julian Brandt kembali menjadi starter di lini tengah Ajax. Pelatih asal Spanyol tim Amsterdam itu kali ini memilih Davy Klaassen, yang membuat Jorthy Mokio harus duduk di bangku cadangan.

Steven Berghuis menjadi pemasok bola dari sisi kanan di lini depan, dengan Abdellah Ouazane beroperasi dari sisi kiri. Tolu Arokodare menjadi target man Ajax saat menghadapi tim tamu dari Tilburg.

Ajax berhasil mengalahkan Fortuna dengan skor telak 1-5 dan karena itu memulai duel melawan Willem II dengan penuh kepercayaan diri. Tim asal Tilburg itu dengan baik meraih satu poin dalam laga tandang melawan sesama pemuncak klasemen, AZ (1-1).

Perkiraan susunan pemain Ajax: Ter Stegen; Rosa, Kehrer, Baas, Henrique; Amrabat, Klaassen, Brandt; Berghuis, Tolu, Ouazane.