Ajax akan menghadapi PSV pada Sabtu dalam laga besar pertama di Eredivisie Vriendenloterij. Pelatih Míchel tampaknya tidak menyiapkan banyak kejutan, seperti diprediksi Voetbalzone. Ajax - PSV dimulai pukul 20.00 dan bisa disaksikan secara langsung di ESPN 1.

Marc-André ter Stegen akan berdiri di bawah mistar di Johan Cruijff ArenA. Lucas Rosa kali ini mendapat kepercayaan di posisi bek kanan, dengan Caio Henrique mengisi sisi kiri. Aaron Bouwman dan Youri Baas kembali membentuk jantung pertahanan Ajax. Thilo Kehrer, yang direkrut pekan ini, jadi memulai laga dari bangku cadangan.

Amrabat langsung starter

Sofyan Amrabat, yang diperkenalkan pekan lalu, diperkirakan akan langsung bermain sejak awal melawan PSV. Jorthy Mokio dalam beberapa pekan terakhir menghadirkan kontrol dan keseimbangan di lini tengah Ajax, tetapi kini harus mengalah sejenak. Davy Klaassen membawa pengalaman dan kemampuan berlari, sementara Julian Brandt menghadirkan kreativitas ke arah depan.

Míchel tetap mempercayai nama-nama yang sudah familier di lini depan, dengan Steven Berghuis beroperasi dari sisi kanan. Abdellah Ouazane menjadi starter di sisi kiri dan Tolu Arokodare yang memiliki tinggi 1,97 meter akan berperan sebagai striker utama sekaligus target man saat menghadapi PSV.

Pelatih asal Spanyol itu juga masih memiliki Oscar Gloukh, Simon Adingra, dan Viktor Tsygankov di lini depan, yang absen saat melawan Telstar. Rayane Bounida tidak bisa dimainkan karena cedera.

Ajax memetik kepercayaan diri lewat kemenangan 0-4 atas Telstar. Hasil itu membuat tim asal Amsterdam tersebut berada di posisi keempat, tertinggal tiga poin dari PSV di peringkat kedua, yang menghancurkan FC Utrecht dengan skor 1-6.

Perkiraan susunan pemain Ajax (4-3-3): Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Baas, Caio Henrique; Amrabat, Klaassen, Brandt; Berghuis, Tolu, Ouazane.