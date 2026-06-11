Bayern Munich berencana memperkuat skuadnya musim panas ini dengan merekrut pemain asal Maroko, Ismail Saibari, bintang PSV Eindhoven asal Belanda.

Ismail Saibari berusia 25 tahun dan terikat kontrak dengan PSV Eindhoven hingga musim panas 2029.

Menurut situs "Foot Mercato", Bayern Munich telah mengajukan tawaran awal kepada PSV Eindhoven sebesar 45 juta euro, ditambah 5 juta euro sebagai insentif dan bonus, untuk melepas Saibari.

Pemain internasional Maroko ini mencatatkan angka yang sangat impresif musim ini, dengan mencetak 19 gol dan menciptakan 9 assist lainnya, dalam 37 pertandingan yang dilakoninya bersama tim Belanda tersebut di semua kompetisi.

Mungkin angka-angka ini membuatnya dinobatkan sebagai pemain terbaik di Liga Utama Belanda musim ini, yang menjadikannya incaran banyak klub.

Namun, Bayern Munich telah mencapai kesepakatan dengan Saibari untuk memperpanjang kontraknya hingga 2030, dan kini tinggal menunggu kesepakatan dengan PSV Eindhoven.

"Foot Mercato" menjelaskan bahwa PSV Eindhoven akan menolak tawaran Bayern dan meminta 50 juta euro sebagai nilai tetap untuk kesepakatan tersebut, tanpa memperhitungkan bonus.

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