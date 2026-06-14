Perkembangan terbaru antara Enzo dan Real Madrid

Pemain asal Argentina Enzo Fernández, bintang Chelsea, kembali menjadi sorotan Real Madrid belakangan ini.

Beberapa bulan lalu, Enzo tidak ragu-ragu untuk menunjukkan ketertarikannya kepada Real Madrid, namun hal itu justru membuatnya dijauhi oleh Chelsea akibat pernyataan tersebut.

Setelah itu, kemungkinan Enzo pindah ke Real Madrid semakin berkurang, hingga namanya menghilang dari daftar kandidat yang akan bergabung dengan Los Blancos musim panas ini.

Kemudian giliran José Mourinho, pelatih baru Real Madrid, yang ingin merekrut Matheus Fernandes, bintang gelandang West Ham, namun sang pemain tampaknya lebih dekat dengan Manchester United.

Menurut surat kabar "Mundo Deportivo", Enzo kembali masuk dalam radar Los Blancos, namun kepindahannya ke Santiago Bernabéu tidak akan mudah.

Chelsea meminta sekitar 140 juta euro untuk melepas Enzo, yang kontraknya berlaku hingga musim panas 2032.

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