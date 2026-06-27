Dr. Mohamed Abu Al-Ela, dokter tim nasional sepak bola Mesir, mengklarifikasi kontroversi seputar kondisi kesehatan tiga pemain yang mengalami cedera, yaitu Mohamed Salah, Ahmed Fattouh, dan Mohamed Abdel Moneim, selama pertandingan melawan Iran pada laga penutup babak penyisihan grup Piala Dunia, yang berakhir imbang 1-1.

Abu Al-Ela mengungkapkan, dalam pernyataan yang dipublikasikan di laman resmi Federasi Sepak Bola Mesir di "Facebook", bahwa kapten "Al-Fara'una" mengalami ketegangan otot pada otot punggung, sementara Fathouh berisiko absen dalam pertandingan penentu melawan Australia pada Jumat mendatang di babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Abu Al-Ela menjelaskan bahwa hasil pemindaian yang dijalani Salah setelah ia merasakan nyeri yang memaksanya meninggalkan lapangan selama pertandingan melawan Iran membuktikan bahwa ia mengalami ketegangan otot pada otot punggung bawah. Ia menambahkan bahwa bintang Mesir tersebut telah mulai menjalani program terapi sebagai persiapan untuk menghadapi pertandingan melawan Australia.

Di sisi lain, dokter tim nasional mengungkap perkembangan serius terkait cedera Ahmed Fattouh, di mana hasil pemeriksaan medis menunjukkan adanya robekan pada otot paha belakang, sehingga kemungkinannya untuk tampil dalam pertandingan melawan Australia sangatlah kecil, sebuah pukulan telak bagi staf pelatih yang dipimpin oleh Hossam Hassan.

Sedangkan Mohamed Abdel Moneim mengalami memar parah di area pergelangan kaki, namun Abu Al-Ela meyakinkan para penggemar mengenai kondisinya, menegaskan bahwa tim medis sedang mempersiapkannya untuk pertandingan yang sama, menandakan bahwa cederanya kurang serius dibandingkan kedua rekan setimnya.

Perkembangan ini terjadi pada saat yang kritis bagi timnas Mesir yang sedang bersiap menghadapi laga penentu melawan “Sucrose” Australia, di mana staf pelatih sangat mengandalkan kesiapan Salah dan Abdel Moneim untuk meningkatkan peluang lolos ke babak 16 besar, sementara mereka mencari alternatif untuk menggantikan kemungkinan absennya Fathouh.