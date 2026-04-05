Perkembangan serius dalam pengaduan Al-Hilal Sudan terhadap Nahda Berkane

Krisis antara klub Al-Hilal dan Nahda Berkane dari Maroko terus berlanjut seiring dengan pengaduan yang diajukan klub Sudan tersebut terkait kelayakan pemain Hamza Al-Mousawi untuk berpartisipasi dalam Liga Champions Afrika, sebuah isu yang memicu perdebatan luas selama beberapa pekan terakhir di lingkungan Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF).

Al-Hilal telah mengirimkan lima pernyataan resmi kepada CAF antara tanggal 23 Maret dan 3 April, meminta agar dilakukan penyelidikan segera terkait partisipasi Al-Mousawi, dengan alasan bahwa pemain tersebut tidak berhak mewakili Nahda Berkane dalam turnamen saat ini.

Meskipun surat-menyurat telah berulang kali dilakukan, klub tersebut belum menerima tanggapan resmi dari CAF, yang mendorongnya untuk mengeluarkan pernyataan keras yang mengkritik apa yang disebutnya sebagai "diamnya pihak administrasi yang tidak dapat diterima" dari pihak CAF.

Dalam pernyataan terbarunya, Al-Hilal menekankan bahwa ketidakhadiran penjelasan dari pihak-pihak terkait, terutama sang pemain sendiri, membuat sulit untuk menjalani sidang dengar pendapat "dengan itikad baik", dan menuntut CAF untuk mengeluarkan keputusan yang jelas sebelum jadwal pertandingan Nahda Berkane berikutnya di semifinal Liga Champions.

Dalam perkembangan terbaru, Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) mengumumkan bahwa Kamis, 9 April mendatang ditetapkan sebagai tanggal resmi untuk menggelar sidang dengar pendapat guna meninjau pengaduan Al-Hilal terhadap Renaissance Berkane, hanya dua hari sebelum pertandingan leg pertama semifinal Liga Champions Afrika antara Al-Jaysh dan Renaissance Berkane.

Dalam surat-surat terbarunya, Al-Hilal meminta CAF untuk mengeluarkan keputusan final sebelum 6 April, atau menunda pertandingan yang dijadwalkan pada 11 April hingga putusan akhir dalam kasus ini dikeluarkan, sambil menegaskan bahwa mereka akan mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) jika kasus ini tidak ditangani dengan kecepatan dan transparansi yang diperlukan.