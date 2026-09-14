Nacho Ferri mencetak tiga gol saat melawan PEC Zwolle (0-7), tetapi biro data Opta pada awalnya hanya mencatat dua gol atas namanya. KNVB dengan cepat memutuskan bahwa pemain Spanyol itu memang mencetak tiga gol. Kedua pihak sempat berbeda pandangan, tetapi kini Opta telah mengubah keputusannya dan akhirnya mengesahkan gol tersebut untuk Ferri.

Gol 0-1 Feyenoord pada awalnya tercatat sebagai gol bunuh diri Simon Graves, yang terkena tembakan Ferri dan kemudian melihat bola masuk ke gawang. ESPN, yang menggunakan data dari Opta, karena itu tidak memberikan gol tersebut kepada pemain Feyenoord itu.

Setelah laga usai, Ferri tetap menerima bola pertandingan dari wasit Alex Bos. Sang pengadil mencatat bahwa sang penyerang memang benar mencetak tiga gol. Karena itu, di formulir pertandingan resmi Ferri juga tercantum sebagai pencetak gol tersebut.

"Pengamatan wasit dan dengan demikian formulir pertandingan menjadi acuan dalam hal ini," tegas juru bicara federasi sepakbola kepada Algemeen Dagblad. "Ferri secara resmi mendapatkan gol itu atas namanya."

Opta, di sisi lain, menyatakan bahwa itu adalah gol bunuh diri Graves. "Kami adalah mitra data resmi Eredivisie. Data kami menjadi acuan untuk statistik resmi yang digunakan media. KNVB hanya menggunakan pencatatan sendiri, misalnya untuk aplikasi Voetbal.nl."

Meski begitu, biro data itu mengakui bahwa gol kontroversial tersebut sulit dinilai. "Ini kasus yang meragukan. Ini dianalisis oleh sekelompok orang. Bisa saja kami melihatnya sekali lagi hari ini. Tetapi apakah itu masih akan berubah? Peluangnya sangat kecil, kecuali kami tiba-tiba mendapatkan sudut kamera baru," kata seorang juru bicara kepada AD.

Kini, Opta telah mengubah keputusannya dan biro data itu akhirnya memberikan gol tersebut kepada Ferri, yang dengan demikian mencetak hat-trick pertamanya untuk Feyenoord.



