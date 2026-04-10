Perkembangan mendadak.. Bintang Inter Milan membelakangi Barcelona

Alessandro Bastoni, bek Inter Milan, menolak gagasan meninggalkan tim untuk bergabung dengan Barcelona pada bursa transfer musim panas mendatang, setelah laporan media sebelumnya menyebut ia setuju untuk bermain bagi klub Katalan tersebut.

Laporan terbaru menyatakan bahwa Inter Milan bisa mengarah pada sebuah “revolusi” di bursa transfer musim panas setelah berakhirnya musim 2025-2026, yang dimulai dengan perpanjangan kontrak pelatih Cristian Chivu, dan juga mencakup perubahan besar dalam daftar pemain.

Selain daftar panjang pemain yang kontraknya mendekati habis, nama Bastoni juga muncul sebagai salah satu opsi potensial untuk dijual demi menyediakan dana guna merekrut pemain baru.

Di sisi lain, Barcelona menunjukkan minat terhadap pemain tersebut dan mencoba mengetahui sikapnya dengan menghubungi orang-orang di sekitarnya, menurut laporan dari Spanyol dan Italia, dan sang pemain menyambut baik.

Namun menurut surat kabar “Corriere dello Sport” pada Jumat ini, Bastoni ingin tetap bersama Inter dan terus bersaing memperebutkan gelar di San Siro.

Surat kabar itu juga menyebutkan bahwa Manchester City sempat menunjukkan minat untuk merekrut sang pemain beberapa musim lalu, tetapi Bastoni saat itu memilih bertahan di Italia, yang mencerminkan keinginannya yang berkelanjutan untuk tetap stabil di liga Italia.

Laporan lain juga menambahkan adanya kesenjangan besar antara penilaian Inter Milan dan Barcelona terhadap nilai sang pemain. Klub Katalan tersebut diyakini mempertimbangkan untuk mengajukan tawaran sekitar 45 juta euro, sementara Inter meminta angka antara 60 dan 70 juta euro.

Surat kabar itu menegaskan bahwa kontak memang telah terjadi antara Barcelona dan perwakilan Bastoni, tetapi masih pada tahap awal, terutama karena sang pemain belum menunjukkan kesiapan untuk membahas gagasan pindah secara lebih mendalam.

Menurut laporan, bek Italia itu merasa bahwa Inter adalah "timnya", terutama setelah dukungan besar yang ia terima dari klub pada masa-masa sulit belakangan ini.

Klub berdiri di sisinya meski ia mendapat cemoohan di sebagian besar stadion tandang di Italia setelah kemenangan kontroversial dalam Derby d’Italia melawan Juventus. Ia juga mendapat tepuk tangan hangat dari para suporter ketika kembali bermain untuk klub setelah diusir keluar lapangan pada laga Timnas Italia melawan Bosnia dan Herzegovina di babak play-off Piala Dunia.

