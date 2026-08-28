Dalam perkembangan dramatis yang tak diduga siapa pun, kejutan berskala besar meledak di bursa transfer, dengan bintang utamanya adalah pemain Inggris Trent Alexander-Arnold, yang bisa jadi kembali ke rumah lamanya, Anfield, hanya beberapa bulan setelah kepindahannya ke ibu kota Spanyol.

Jurnalis terkenal Ben Jacobs mengungkap kabar terbaru yang menegaskan bahwa manajemen Liverpool telah memasuki negosiasi tingkat lanjut dengan Real Madrid untuk mendapatkan kembali bek Inggris tersebut dengan harga hanya 15 juta euro.

Jacobs berkata: "Liverpool sedang dalam negosiasi tingkat lanjut dengan Real Madrid terkait mantan pemain mereka, Alexander-Arnold. Liverpool akan membayar 15 juta euro untuk bek kanan yang tidak banyak mendapatkan kesempatan bermain sejak bergabung dengan klub tersebut."

Menit bermain jadi kata kunci

Jacobs menjelaskan bahwa negosiasi telah mencapai tahap akhir, di tengah keinginan jelas dari sang pemain sendiri untuk mendapatkan peluang tampil yang lebih besar, setelah ia mendapati dirinya duduk di bangku cadangan Real Madrid di tengah persaingan sengit untuk posisi bek kanan.

Kemunduran ini terjadi setelah klub raksasa Spanyol itu mendatangkan pemain Belanda Denzel Dumfries untuk memperkuat posisi yang sama, yang membuat tugas pemain Inggris tersebut semakin sulit untuk mengamankan tempat inti dalam susunan tim.

Sumber tersebut menambahkan bahwa Alexander-Arnold, yang menghabiskan bertahun-tahun di akademi Liverpool sebelum menjadi salah satu bintang paling menonjolnya, masih berhasrat untuk kembali ke Stadion Anfield yang menjadi saksi terciptanya kejayaannya.

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Kepulangan tak terduga

Alexander-Arnold sebelumnya meninggalkan Liverpool pada musim panas 2025 dalam sebuah transfer yang menimbulkan banyak kontroversi di kalangan suporter Liverpool, untuk bergabung dengan Real Madrid dalam petualangan baru yang sangat diharapkan.

Namun, perkembangan terakhir membuka lebar pintu bagi sebuah skenario yang tak pernah diperhitungkan. Jika transfer ini rampung, kepulangan Alexander-Arnold ke Liverpool akan menjadi salah satu kejutan terbesar di bursa transfer musim panas, sekaligus kembalinya anak klub yang sempat pergi ke rumahnya lagi, hanya beberapa bulan setelah perpisahan.