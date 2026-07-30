Perjalanan yang Segera Terjadi Mengakhiri Drama Penjualan Bintang Barcelona

Setelah menunggu beberapa pekan, kiper Jerman Marc-Andre ter Stegen akan terbang ke Belanda dalam beberapa jam ke depan untuk merampungkan kepindahannya dengan status pinjaman ke Ajax Amsterdam.

Setelah menyelesaikan detail terakhir terkait persoalan pajak, ter Stegen akan terbang ke Amsterdam untuk memberi sentuhan akhir pada kepergiannya dari Barcelona.

Surat kabar "Sport" melaporkan, dengan mengutip sumber dari dalam Ajax, bahwa kiper Jerman itu dijadwalkan tiba di ibu kota Belanda dalam beberapa jam ke depan untuk merampungkan sebuah transfer yang sebenarnya sudah lama dipastikan, tetapi tertunda karena alasan yang tidak ada kaitannya dengan aspek olahraga.

Selama beberapa pekan terakhir, kepindahan pemain internasional Jerman itu ke Amsterdam dipandang hanya soal waktu, namun keberangkatan tersebut tak kunjung terjadi karena sejumlah persoalan pajak yang belum terselesaikan.

Kendala utamanya adalah menentukan pihak mana yang akan menanggung pajak yang timbul dari transfer ini di Belanda.

Ter Stegen berpendapat bahwa beban ini seharusnya ditanggung oleh klub, sementara Ajax menganggap bahwa menanggung biaya-biaya tersebut bukanlah tanggung jawabnya.

Pada akhirnya, Barcelona, yang akan menanggung pembayaran sekitar 90% dari gaji sang kiper, setuju untuk menanggung pula biaya-biaya ini demi menyingkirkan kendala terakhir bagi kepergian kiper tersebut.

Sejak saat itu, para pengacara dari semua pihak bekerja selama beberapa hari untuk meninjau seluruh dokumen dan kontrak, dengan tujuan memastikan seluruh jaminan finansial dan menghindari adanya kejutan di detik-detik terakhir.

Setelah proses ini rampung, kesepakatan akhir tercapai pada hari Kamis ini, dan transfer tersebut kini siap untuk dieksekusi.