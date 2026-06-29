Perjalanan selama 30 jam... Mendy kembali ke skuad Senegal di Piala Dunia

Kiper asal Senegal, Édouard Mendy, bersiap untuk kembali ke pemusatan latihan timnas negaranya menjelang Piala Dunia 2026, setelah melakukan perjalanan singkat ke Arab Saudi.

Mendy sebelumnya bertolak ke Jeddah untuk menjalani pemeriksaan medis menyeluruh di bawah pengawasan klubnya, Al-Ahli Saudi, setelah mengalami cedera dalam pertandingan melawan Norwegia pada putaran kedua fase grup Piala Dunia.

Mendy absen pada pertandingan penutup babak penyisihan grup melawan Irak, yang berakhir dengan kemenangan telak 5-0 bagi Timnas Senegal.

Jurnalis tepercaya Ben Jacobs menyebutkan melalui akunnya di platform X, “Mendy menjalani perjalanan pulang-pergi selama 30 jam setelah berangkat ke Arab Saudi untuk mengevaluasi cedera lututnya.”

Ia melanjutkan, “Kiper tersebut akan kembali ke kamp timnas Senegal besok, Selasa, untuk mempersiapkan diri menghadapi Belgia di babak 32 besar.”

Ia menambahkan, “Al-Ahly ingin melakukan evaluasi terhadap cedera tersebut, sementara Mendy menyatakan kegembiraannya bisa kembali ke Arab Saudi. Ia juga meminta untuk segera berangkat agar dapat kembali tepat waktu untuk menyaksikan pertandingan timnas negaranya melawan Belgia.”

Dia menambahkan, “Mendy masih berharap bisa kembali bermain bersama Senegal jika timnas tersebut berhasil lolos ke babak berikutnya, dengan syarat Federasi Sepak Bola Senegal akan mengevaluasi kondisi fisiknya kembali segera setelah dia kembali.”