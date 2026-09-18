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Rian Rosendaal
Diterjemahkan oleh

Peringkat koefisien: Belanda harus mewaspadai Turki setelah pekan yang buruk

Europa League

Belanda meraih hasil buruk terkait daftar koefisien UEFA. Feyenoord pekan lalu kalah 5-1 dari FC Barcelona di Liga Champions dan di Liga Europa menyusul kekalahan untuk AZ dan NEC. PSV menjadi satu-satunya klub Belanda yang meraih poin setelah bermain imbang 1-1 melawan Shakthar Donetsk. 

Portugal, yang berada di peringkat keenam klasemen, tampil sangat baik. Klub divisi dua Torreense memberi kejutan dengan kemenangan 2-1 atas Lillestrøm SK. Belgia yang berada di posisi ketujuh mengumpulkan 0,400 poin berkat kemenangan 3-0 Union Sint-Gillis atas Viktoria Plzen. Ada pula kabar buruk bagi Belgia, karena Anderlecht kalah 2-1 dari Olympique Lyon.

Turki, yang terus membayangi Belanda, juga mengoleksi 0,400 poin dari awal musim di Liga Europa. Besiktas membukukan kemenangan telak 4-1 atas Olympique Marseille. Karena itu, Belanda kini hanya unggul 2,287 poin atas Turki. 

Jika Belanda terus merosot dan disalip oleh Turki, maka itu akan berdampak pada babak kualifikasi mana yang akan dimasuki oleh tim peringkat kedua Vriendenloterij Eredivisie di Liga Champions. Jaminan tempat di Liga Europa untuk tim peringkat kedua juga akan hilang. Bagaimanapun juga, hanya juara musim ini yang akan lolos langsung ke kompetisi elite tersebut.

Belanda kehilangan posisi keenam dari Portugal pada musim lalu, sementara musim kuat 2021/22 kini sudah tidak lagi diperhitungkan. Portugal sudah menjauh dan Belgia juga sudah tidak mungkin dikejar musim ini. Karena itu, pada musim ini yang terpenting adalah tetap berada di atas Turki dalam klasemen.

Selain itu, Ajax dan FC Twente juga harus meraih hasil di fase liga Conference League. Ajax akan memulai petualangan Eropa pada 15 Oktober melawan Hajduk Split. FC Twente pada hari yang sama akan menjamu klub Swiss, FC Thun.

Klasemen terkini daftar koefisien UEFA
6. Portugal (65,750 poin)

7. Belgia (59,450 poin)

8. Belanda (52,562 poin)

9. Turki (50,275 poin)

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