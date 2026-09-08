Barcelona menanti dimulainya perjalanan Eropa mereka musim ini di tengah harapan besar untuk mengembalikan status mereka di antara para raksasa benua, setelah tim tersebut berhasil membangun proyek yang lebih stabil di bawah kepemimpinan Hansi Flick.

Barcelona memulai perjalanan mereka di Liga Champions Eropa 2026-27 dengan menghadapi klub Belanda, Feyenoord, besok Rabu, dalam pertandingan pertama fase liga.

Sejumlah bintang Barcelona di masa lalu mulai menentukan kandidat pilihan mereka untuk melaju jauh di turnamen ini, dan Ivan Rakitic memiliki pandangan yang jelas mengenai tim Catalan tersebut.

Ivan Rakitic menegaskan bahwa Barcelona memiliki semua modal untuk melaju jauh di Liga Champions Eropa musim ini, dengan menilai bahwa tim tersebut kini siap untuk mewujudkan lompatan yang telah dinanti selama bertahun-tahun, di tengah kestabilan yang dirasakan proyek ini di bawah kepemimpinan Hansi Flick.

Mantan pemain Barcelona itu berkata dalam pernyataan yang dikutip surat kabar Sport dari jaringan "Sky Sport": "Saya pikir ini akan menjadi tahun Barcelona," sembari memuji kualitas tim serta perpaduan antara pemain muda dan pengalaman yang dimilikinya, di samping perkembangan proyek olahraga yang terus berlanjut.

Peringatan soal Saint-Germain: Rakitic percaya kepada Flick

Rakitic memuji pelatih asal Jerman itu, dengan menegaskan bahwa segala sesuatunya berjalan dengan baik di dalam tubuh Barcelona, dan berkata: "Sudah jelas bahwa semuanya berjalan dengan baik bersama Hansi. Flick adalah pelatih yang luar biasa."

Pemain asal Kroasia itu menilai bahwa Barcelona mampu mengembalikan status mereka di antara para raksasa Eropa.

Meski menjagokan Barcelona, Rakitic memperingatkan soal kekuatan Paris Saint-Germain, yang berambisi meraih gelar untuk musim ketiga secara beruntun.

Ia berkata: "Tentu saja Paris Saint-Germain harus diwaspadai, mereka memiliki potensi yang luar biasa, meskipun tidak dalam kondisi terbaiknya selama pertandingan-pertandingan awal musim. Saya yakin mereka akan kembali ke level terbaiknya seiring berjalannya kompetisi."

Bayern dan Real Madrid dalam bidikan

Rakitic menambahkan Bayern Munich dan Real Madrid ke dalam daftar kandidat untuk mencapai babak-babak akhir, di samping klub-klub Liga Primer Inggris.

Ia berkata: "Wajar jika Bayern Munich dan Real Madrid juga berada di pertandingan-pertandingan akhir Liga Champions. Dan klub-klub Liga Primer Inggris tidak bisa dilupakan. Tentu saja ini akan menjadi edisi Liga Champions yang istimewa, dan persaingannya akan sangat ketat."

Rakitic sangat memahami arti meraih gelar Liga Champions bersama Barcelona, setelah menjadi bagian dari tim yang mengalahkan Juventus 3-1 di final 2015, dan mencetak gol kedua bagi tim Catalan tersebut.

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