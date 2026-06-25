Peringatan legendaris bagi Samson Korea terkait kegagalan pada tahun 2014

Park Ji-sung, legenda Korea Selatan, mengkritik penampilan tim nasional negaranya setelah kalah 0-1 dari Afrika Selatan, Rabu kemarin, di Piala Dunia 2026.

Song membandingkan situasi saat ini dengan perjalanan mengecewakan yang dialami timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2014, ketika mereka tersingkir dari turnamen sejak babak penyisihan grup.

Meskipun tim nasional Korea Selatan, yang memulai pertandingan dengan menempatkan kapten Son di bangku cadangan, masih memiliki peluang untuk lolos ke babak berikutnya sebagai salah satu dari tiga tim terbaik, Park tampaknya tidak optimis bahwa timnya bisa melaju jauh di turnamen ini.

Kantor berita Reuters mengutip pernyataan Park selama analisisnya di televisi mengenai pertandingan tersebut, di mana ia mengatakan, “Kita harus mengevaluasi diri dan bertanya: Apakah kita benar-benar memasuki pertandingan ini dengan tujuan untuk menang?”

Ia menambahkan, “Tidak ada rencana serangan yang jelas. Masalah ini telah mendampingi kami sepanjang pertandingan Piala Dunia. Tampaknya ada aspek-aspek penting yang jelas-jelas diabaikan selama fase persiapan.”

Timnas Korea Selatan memulai perjalanan mereka di turnamen ini dengan kemenangan 2-1 atas Ceko, namun kemudian gagal mencetak gol sama sekali saat kalah dari Meksiko dan Afrika Selatan.

Penampilan yang kurang memuaskan ini mengingatkan Park pada Piala Dunia 2014, ketika timnas tersingkir dari babak penyisihan grup setelah satu hasil imbang dan dua kekalahan.

Park, yang merupakan salah satu bintang utama timnas Korea Selatan dalam pencapaian bersejarah mereka saat mencapai semifinal Piala Dunia 2002 di kandang sendiri, mengatakan, “Kami memiliki waktu yang cukup untuk mengevaluasi kesalahan yang kami lakukan di Piala Dunia 2014.”

Ia menambahkan, “Namun kali ini pun, tampaknya cara persiapan dan hasilnya mengulangi apa yang terjadi saat itu.”

Dia menambahkan, “Meskipun peluang untuk lolos ke babak 32 besar masih ada, saya tidak yakin kami mampu tampil baik di babak tersebut jika performa terus seperti ini.”