Peringatan dini bagi tim Mesir... Dua pemain Mesir terancam skorsing

Timnas Mesir mengakhiri pertandingannya melawan Belgia di Piala Dunia dengan hasil imbang tanpa gol, sehingga meraih satu poin pertamanya di babak penyisihan grup dan tetap mempertahankan harapan untuk lolos ke babak selanjutnya.

Skor imbang 1-1 menjadi hasil akhir pertandingan antara Mesir dan Belgia, dalam laga yang digelar pada putaran pertama babak penyisihan grup, sebelum tim Firaun bersiap menghadapi laga penting melawan tim nasional Selandia Baru pada putaran kedua.

Pertandingan tersebut menyaksikan Marwan Attia dan Ahmed Fathouh masing-masing menerima dua kartu kuning, yang membuat keduanya terancam absen dalam laga melawan Iran pada putaran ketiga fase grup, jika salah satu dari mereka menerima kartu kuning baru selama pertandingan melawan Selandia Baru mendatang.

Peraturan Piala Dunia menetapkan bahwa akumulasi kartu kuning akan direset setelah babak penyisihan grup berakhir, dan peringatan akan direset kembali setelah pertandingan perempat final selesai.

Dari segi catatan sejarah, timnas Mesir mencatatkan hasil imbang ketiganya dalam sejarah partisipasinya di Piala Dunia, setelah sebelumnya dua kali imbang pada edisi 1990, yang pertama melawan Belanda dan yang kedua melawan Irlandia.

Timnas Mesir dijadwalkan akan menjalani pertandingan berikutnya melawan Selandia Baru pada pukul 04.00 dini hari Senin, dalam rangkaian pertandingan putaran kedua fase grup, sebuah laga yang sangat penting bagi tim Firaun dalam perburuan tiket ke babak gugur.

Timnas Mesir memasuki laga mendatang dengan ambisi meraih kemenangan pertamanya dalam sejarah partisipasinya di Piala Dunia, setelah sejauh ini hanya mencatatkan tiga hasil imbang dan lima kekalahan dalam pertandingan-pertandingannya sebelumnya di turnamen dunia tersebut.