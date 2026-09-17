Real Madrid bersiap menjalani salah satu laga terpentingnya di Liga Spanyol, ketika mereka bertandang ke markas Atletico Madrid, dalam sebuah derbi yang dinantikan antara dua tim besar.

Laga-laga seperti ini kerap menentukan arah perjalanan satu musim, sebab ini bukan sekadar soal tiga poin, melainkan sebuah pertarungan melawan rival langsung, yang bisa menegaskan kebenaran kerja yang telah dilakukan selama ini atau justru memunculkan keraguan serius.

Surat kabar "AS" menyebutkan bahwa pencapaian terpenting yang diraih Jose Mourinho sejak kembali ke Real Madrid adalah menyatukan tim. Semua bekerja ke arah yang sama, sesuatu yang menjadi salah satu titik lemah terbesar musim lalu, dan dari kesatuan inilah sang pelatih berupaya menyelesaikan apa yang secara cerdas ia sebut sebagai "solusi-solusi mudah".

Persoalan "solusi-solusi mudah" ini nyaris membuat mereka kehilangan poin-poin berharga saat menghadapi Inter Milan dan Elche, serta sampai batas tertentu juga saat melawan Rayo Vallecano.

Kota Valdebebas dalam beberapa hari ini akan menyaksikan perdebatan internal yang tajam, dalam rangka persiapan menghadapi laga melawan Atletico Madrid, di mana Mourinho akan secara khusus menekankan pentingnya menjaga kendali atas pertandingan yang tampak sudah pasti hasilnya, seperti yang terjadi saat melawan Inter Milan dan Elche.

Jelas terlihat bahwa sang pelatih tidak puas dengan penampilan tim pada babak kedua di Stadion Martinez Valero, meski ia juga senang dengan semangat para pemainnya dalam menghadapi laga tersebut. Meski demikian, ada pengakuan internal bahwa ada sejumlah aspek yang perlu dibenahi.

Mourinho menjelaskan hal itu dengan cara berikut dalam konferensi pers seusai kemenangan dramatis atas Elche: "Masalahnya sudah jelas. Ada laga-laga yang tampak sudah pasti, padahal tidak. Kami punya tiga, empat, atau lima peluang untuk memastikannya, tetapi kami tidak memanfaatkannya. Lalu tampaknya kami beralih dari rasa nyaman menjadi kehilangan kendali atas pertandingan. Baiklah, kami tidak kebobolan, tetapi laga sudah selesai. Saya tidak tahu apakah ini kata yang tepat, tetapi ini seperti kelengahan."

Mourinho menegaskan: "Saya lebih suka menguasai pertandingan, dan saya tidak suka menyerahkan apa pun. Ini bukan soal kebobolan gol, melainkan soal tidak menyerahkan kendali atas pertandingan. Terkadang kami bisa kebobolan gol di luar konteks, tetapi selain itu, saat melawan Elche, kami kehilangan kendali atas pertandingan."

Ketegangan Terjamin dalam Derbi Madrid

Tidak ada risiko berarti bahwa hal itu akan terulang pada laga hari Minggu di Stadion Wanda Metropolitano, di mana ketegangan sudah terjamin dari menit pertama hingga menit terakhir, tetapi ini menjadi sebuah peringatan yang ingin ditegaskan sang pelatih untuk masa depan.

Mourinho berhasil dalam waktu singkat membalikkan tren kemunduran yang dialami tim selama dua musim terakhir, dan menciptakan tim yang solid. Pesan-pesannya bergema luas, baik secara kolektif maupun individu, dan hal itu dibuktikan oleh ucapan seluruh pemain yang memuji kerjanya.

Diomande tidak menunjukkan tanda-tanda ketidakpuasan selama masa transformasi ini di bawah kepemimpinan sang pelatih, Bellingham menampilkan level permainan terbaiknya, Vinicius lebih berkomitmen dari sebelumnya terhadap kerja kolektif di atas lapangan, Guler mencapai puncak performanya, Ceballos tampil baik, dan Huijsen kembali meraih tempatnya.

Mourinho memiliki kredibilitas di mata para pemainnya, dan kini, memperbaiki situasi yang ia sendiri sebut sebagai "kelengahan" ini menjadi prioritas baginya.