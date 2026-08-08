Pergeseran strategi: Barcelona ubah rencananya soal Alvarez

Klub Barcelona terus melanjutkan upayanya untuk mendatangkan Julian Alvarez, bintang Atletico Madrid, meskipun transfer ini telah menjadi sangat rumit, di tengah waktu yang terus berjalan cepat.

Langkah terakhir dari klub Catalan itu adalah pertemuan yang mempertemukan Deco, direktur olahraga klub, dengan Fernando Hidalgo, agen pemain asal Argentina tersebut, di Madrid.

Surat kabar AS menyebutkan bahwa pertemuan tersebut menghasilkan perubahan strategi dalam upaya memindahkan penyerang Argentina itu ke markas Camp Nou, dengan cara menunggu Alvarez melakukan langkah terbuka, seperti yang ia lakukan pada Piala Dunia 2026, ketika ia secara terbuka menuntut di zona campuran agar diizinkan pergi.

Dan sekarang prioritas akan diberikan pada jalur diplomatik dan dialog, di mana Alvarez akan bergabung dengan latihan timnya, dan tidak akan memberikan pernyataan terbuka, sambil menunggu pertemuan dengan pelatih, kemudian dengan manajemen tim, untuk menegaskan dan mendesak bahwa ia ingin pergi, dan bahwa ia hanya akan menerima bermain di Barca.

Melihat sikap yang telah diambil baik oleh Diego Simeone maupun Miguel Angel Gil sejauh ini, yang begitu tegas menolak kepergian pemain mereka, masih harus dilihat apakah jalur ini akan membuka pintu bagi kemungkinan terselesaikannya transfer tersebut.

Di sini, pihak-pihak terkait harus menimbang risiko mempertahankan seorang pemain dalam skuad yang telah memberitahu mereka bahwa ia ingin pergi, dan yang akan mengingatkan mereka pada janji yang, menurut agennya, mereka berikan kepadanya sebelumnya, yaitu bahwa mereka akan mengizinkannya pergi jika ada tawaran menarik yang datang.

Alvarez menilai bahwa tawaran Barcelona menguntungkan kedua belah pihak, sebuah hal yang tidak disetujui oleh klub Madrid tersebut.

Dan secara logis, dialog antara pemain dan klub ini seharusnya diiringi dengan peningkatan yang signifikan dalam tawaran finansial yang akan diajukan Barcelona untuk pemain Argentina itu.

Tawaran pertama dari Barcelona belum mencapai 100 juta euro, kemudian klub itu menaikkan tawarannya hingga mencapai angka tersebut, sedangkan sekarang, nilai tawaran diperkirakan sekitar 120 juta euro.