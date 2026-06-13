Florentino Pérez, presiden Real Madrid, tetap optimis bahwa gelandang Kroasia Luka Modrić, yang saat ini bermain untuk Milan, akan kembali ke Los Blancos pada musim panas ini.

Kontrak Modrić dengan Milan akan berakhir pada 30 Juni, dan ia belum memutuskan apakah akan mengaktifkan opsi perpanjangan kontrak untuk satu musim lagi atau pensiun dari sepak bola.

Fabrizio Romano, pakar transfer, mengatakan di kanal YouTube-nya: "Kontrak Luka Modrić dengan Milan berakhir bulan ini. Rencananya selama berbulan-bulan selalu untuk tetap bersama Rossoneri, karena dia adalah penggemar tim tersebut sebelum menjadi pemain di Milan."

Dia menambahkan: "Ide Modrić adalah tetap di Milan dan terus bermain, tetapi yang terjadi adalah setelah pertandingan terakhir musim ini, Milan kalah di kandang sendiri dan manajemen memutuskan untuk mengubah segalanya. Pelatih pergi, dan direktur olahraga juga pergi. Sejak saat itu, Luka merasa sedikit kebingungan dalam situasi ini."

Dia melanjutkan: "Hubungan Modrić sangat baik dengan Massimiliano Allegri yang kini akan pindah ke Napoli, dan dia juga memiliki hubungan yang sangat baik dengan Igli Tare, direktur olahraga yang telah dipecat.. Jadi, Luka sekarang harus memutuskan apa yang ingin dia lakukan."

Dia melanjutkan: "Modrić ingin fokus pada Piala Dunia sekarang, dan setelah Piala Dunia dia akan memutuskan masa depannya, tetapi harus dikatakan bahwa apa yang beredar di Spanyol bahwa Real Madrid sangat ingin Luka kembali ke klub dalam peran yang berbeda ketika dia memutuskan untuk pensiun adalah benar sepenuhnya, baik itu musim panas ini setelah Piala Dunia atau mungkin di kemudian hari, hal itu mungkin terjadi pada 2027 atau 2028."

Dia menambahkan: "Florentino Pérez dan orang-orang penting di klub telah menegaskan secara internal bahwa mereka bertekad untuk membawa Modrić kembali, dan Luka juga ingin tinggal di Madrid demi masa depannya secara pribadi."