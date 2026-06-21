Perez sangat tidak puas dengan pemain tim nasional Belanda

Kenneth Perez menyoroti ketidakharmonisan dalam tim nasional Belanda, yang menelan kekalahan 5-1 dari Swedia di Grup F Piala Dunia. Analis ESPN ini bahkan begitu kecewa hingga memberikan nilai 5 sebagai penilaiannya.

Hans Kraay junior mencatat dalam acara WK Praat bahwa Micky van de Ven, yang diincar oleh FC Barcelona, mengalami kesulitan besar menghadapi pemain pengganti Swedia, Anthony Elanga. “Saat itu, Virgil van Dijk dan Van de Ven benar-benar kewalahan. Elanga bermain bebas dan tak terkendali.”

“Sebagai bek, rasanya mengerikan ketika lawan datang langsung ke arahmu. Dan Elanga itu memang langsung mengarah ke arahmu. Itu membuat seorang bek merasa tidak percaya diri,” kata pengamat tim Oranje tersebut setelah melihat penampilan Van de Ven di posisi bek kiri timnas Belanda.

Perez menimpali dengan mengatakan bahwa Van de Ven ‘sangat cepat’. “Tapi posisinya sering kali salah. Kali ini kebetulan dia berhadapan dengan seseorang yang sama cepatnya, itu juga terlihat saat gol tercipta. Maka, kesalahan posisinya jadi lebih mencolok.”

“Van de Ven cukup gelisah dan kebetulan juga dia yang saya beri nilai kurang,” lanjut Perez dalam analisisnya tentang bek sayap tersebut. “Menurut saya dia sangat gelisah. Sebenarnya saya selalu merasa begitu. Hari ini saya rasa permainannya sangat biasa-biasa saja saat menguasai bola. Dia memang membuat Gakpo bermain lebih baik, tapi sejujurnya, Van de Ven tidak memikat saya sebagai bek kiri. Gelisah saat menguasai bola dan dalam bertahan, biasa saja. Hanya karena dia sangat cepat, biasanya hal itu bisa tertutupi.”

Perez, sama seperti Kraay, memberikan nilai 5 untuk Van de Ven. “Saya pikir sulit baginya untuk memperbaiki diri, justru karena dia sangat cepat. Dan karena itu, dia juga ingin melakukan segalanya dengan sangat cepat,” simpulkan Perez yang kritis. “Jorrel Hato justru memiliki ketenangan dalam permainannya. Tentu saja dia adalah pemain sepak bola yang lebih baik. Tapi dia tidak memiliki kecepatan dan pengalaman.”

Pembawa acara Milan van Dongen ingin tahu apakah Ronald Koeman tidak sebaiknya memilih Hato atau Nathan Aké di posisi bek kiri. “Tidak. Biarkan saja di sana,” kata Kraay membela Van de Ven.