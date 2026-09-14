Kenneth Perez punya perasaan campur aduk soal Calvin Stengs. Analis ESPN itu kerap menikmati kualitas playmaker AZ berusia 27 tahun tersebut, tetapi pada saat yang sama juga kesal dengan momen-momen santainya dalam permainan.

“Saya sedikit punya hubungan cinta-benci dengan Stengs, karena saya benar-benar menganggapnya pesepakbola yang indah untuk ditonton,” kata Perez di Dit was het Weekend. “Dia bisa melakukan hal-hal yang membuat Anda berpikir: dari mana itu datangnya? Tetapi dia juga melakukan hal-hal yang membuat Anda berpikir: kok bisa?”

Perez lalu menyinggung peluang besar Stengs saat melawan Willem II. Penyerang itu mendapat peluang sangat bagus ketika unggul 1-0 untuk membantu AZ semakin menjauh, tetapi tembakannya dari jarak dekat melambung tinggi. AZ kemudian kehilangan keunggulan tipis itu pada fase akhir laga dan membuang dua poin mahal saat menghadapi Willem II.

“Dengan peluang ini, dia menanganinya dengan begitu santai. Itu sangat buruk,” nilai Perez. “Kalau dia mencetaknya, skornya menjadi 2-0 dan Willem II pasti harus lebih banyak keluar menyerang. Lalu Anda mungkin juga akan mendapat lebih banyak ruang dan bisa menjauh.”

Menurut Perez, pada saat yang sama Stengs juga melakukan banyak hal yang sangat bernilai bagi AZ. “Dia melakukan sangat banyak hal dengan baik. Dia mengangkat kepala, punya visi terhadap rekan-rekannya, tetapi peluang seperti ini memang harus dituntaskan. Setelah itu pertandingan selesai.”

Perez menilai pemain dengan kualitas seperti Stengs seharusnya bermain di level yang lebih tinggi. “Cedera-cederanya tentu membuat dia mundur, tetapi pemain dengan kualitas seperti dirinya pada usia 26 atau 27 tahun seharusnya tidak bermain untuk AZ. Pemain dengan kelas seperti dia sebenarnya sekarang tidak semestinya bermain di AZ.”

Sementara itu, Marciano Vink melihat munculnya persoalan menarik di lini tengah AZ. Dengan kembalinya Jordy Clasie dan nanti juga Kees Smit yang saat ini masih cedera, pelatih Lee-Roy Echteld bisa dihadapkan pada pilihan sulit, karena menurut Vink Dave Kwakman juga sudah pantas mendapat tempatnya.

“Anda tidak akan memainkan Clasie sebagai nomor 10 dan Koopmeiners bukan pemain nomor 10, jadi lalu siapa?” tanya Vink. “Anda bisa menempatkan Stengs di sana, tetapi kemudian Anda harus mencadangkan satu dari tiga pemain itu. Pada akhirnya, mungkin saja Kwakman yang jadi korban saat Kees Smit kembali, dan saya benar-benar akan merasa itu sangat disayangkan. Anak itu dalam tiga atau empat pertandingan pertama sudah menunjukkan bahwa dia benar-benar layak berada di tim ini.”