Pérez menyusun rencananya untuk merestrukturisasi Real Madrid

Musim Real Madrid kini berada di ujung tanduk. Dengan sisa 8 pertandingan di La Liga, Los Blancos tertinggal 7 poin dari pemuncak klasemen, Barcelona.

Di Liga Champions, kekalahan 1-2 dari Bayern Munich pada leg pertama perempat final membuat misi lolos ke semifinal menjadi sangat sulit.

Terlepas dari apa yang akan terjadi di leg kedua, musim ini tidak berjalan sesuai rencana di Real Madrid, terutama dengan pemecatan pelatih Xabi Alonso dan penunjukan Álvaro Arbeloa, yang hingga kini belum sepenuhnya meyakinkan.

Surat kabar "Mundo Deportivo" melaporkan bahwa Florentino Pérez sedang mempertimbangkan untuk memperkenalkan elemen baru ke dalam struktur klub, yaitu posisi yang tidak ada lagi sejak era Jorge Valdano dan Predrag Mijatović.

Dalam program El Larguero di radio Cadena SER disebutkan, "Real Madrid, sebagai bagian dari perubahan yang mungkin dilakukan, tidak hanya mempertimbangkan untuk merekrut gelandang atau bek tengah, tetapi juga kemungkinan menambahkan posisi direktur olahraga ke dalam strukturnya saat ini."

Laporan tersebut menambahkan, "Sebuah agensi eksternal yang bekerja sama dengan Real Madrid sedang meneliti profil para direktur olahraga kelas atas, sebagian besar di antaranya masih menjabat, sebagai persiapan untuk menyusun daftar calon dan mengirimkannya ke klub jika diperlukan."

