Real Madrid tidak hanya terancam harus menghadapi Piala Dunia tanpa ada wakilnya di tim nasional Spanyol, tetapi juga berada di ambang peristiwa bersejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu kemungkinan “La Roja” menjuarai Piala Dunia tanpa satu pun pemain dari klub “Los Blancos” dalam skuadnya.

Skenario tersebut tetap ada sejak diumumkannya daftar pemain timnas Spanyol, yang untuk pertama kalinya tidak mencakup satupun pemain dari Real Madrid, sebelum presiden klub Florentino Pérez bergerak di bursa transfer dan menyelesaikan kesepakatan untuk mendatangkan bek kiri Marc Cucurella dari Chelsea, sehingga ia menjadi bagian dari skuad Los Blancos selama turnamen berlangsung.

Dengan langkah ini, Real Madrid memastikan adanya perwakilannya di tim nasional Spanyol menjelang pertandingan final, setelah sebelumnya terancam harus menyaksikan para pemain Spanyol mengangkat trofi Piala Dunia tanpa ada satu pun pemain yang mengenakan seragam klub raksasa tersebut—suatu kejadian yang akan menjadi aib bersejarah besar bagi salah satu klub terbesar di dunia dan yang paling berpengaruh dalam sejarah tim nasional Spanyol.

Kesepakatan ini datang pada waktu yang tepat, setelah tim nasional Spanyol terus menunjukkan performa yang kuat dan berhasil mencapai final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Prancis dengan skor 2-0 di babak semifinal.

Kokoria, yang menjadi pemain Real Madrid selama turnamen ini, kini hanya tinggal selangkah lagi untuk mengangkat trofi Piala Dunia dengan seragam timnas Spanyol, sehingga menjadikan transfer Pérez bukan sekadar penguatan teknis, melainkan langkah yang menyelamatkan klub dari kejadian bersejarah yang akan terus terngiang di benak para penggemarnya.

Pertanyaannya kini: Apakah kisah ini akan berakhir di final, dan apakah Kokoria akan menjadi juara dunia sebagai pemain Real Madrid?

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