Pérez meleset dari gawang... Bakat Spanyol siap menggebrak Liga Premier

Pemain muda asal Spanyol, Víctor Muñoz, semakin dekat untuk menjalani petualangan baru di Liga Primer Inggris, seiring dengan Newcastle United yang telah memasuki tahap negosiasi lanjutan untuk menyelesaikan kesepakatan transfernya selama jendela transfer yang sedang berlangsung. Hal ini berarti Real Madrid akan kehilangan kesempatan untuk mendatangkan kembali sang pemain.

Muñoz adalah salah satu talenta tim Castilla, dan pindah ke Osasuna musim panas lalu dengan kontrak berdurasi 5 tahun, namun Real Madrid memiliki hak untuk membelinya kembali dengan biaya antara 8 hingga 10 juta euro, sesuai dengan ketentuan kontrak.

Real Madrid memiliki 50% hak atas Muñoz, setelah menjualnya seharga 5 juta euro musim panas lalu, yang berarti mereka berhak menyetujui atau menolak langkah apa pun yang akan diambil pemain tersebut di masa depan.

Beberapa laporan media menyebutkan bahwa Florentino Pérez, presiden Real Madrid, mengagumi kemampuan Muñoz, dan ingin memboyongnya kembali sebagai salah satu target transfer musim panas.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", negosiasi antara Osasuna dan Newcastle telah mencapai tahap lanjut, di saat sang pemain tengah menikmati atmosfer Piala Dunia yang menjadi kesempatan ideal untuk menonjolkan kemampuannya.

Meskipun nilai klausul penalti dalam kontrak pemain tersebut mencapai 40 juta euro, tawaran dari Inggris yang diajukan berkisar di atas 30 juta euro, ditambah insentif finansial yang terkait dengan performa dan partisipasi. Beberapa detail yang masih belum jelas masih dalam pembahasan, terutama yang berkaitan dengan bagian tetap dan variabel dari kesepakatan, serta mekanisme pembayaran.

Data juga menunjukkan bahwa Osasuna menuntut peningkatan tawaran finansial untuk memastikan keuntungan maksimal dari proses penjualan, di saat klub tersebut berbagi 50% dari nilai kesepakatan potensial dengan Real Madrid.

Begitu kesepakatan final tercapai, Osasuna harus memberi tahu Real Madrid, yang memiliki hak sebagian atas kontrak pemain tersebut, untuk menyelesaikan prosedur resmi terkait transfernya.

Di sisi lain, klub Spanyol tersebut tidak menyembunyikan keyakinannya bahwa sulit untuk mempertahankan pemain tersebut lebih lama, mengingat minat besar yang diterimanya, dengan menganggapnya sebagai salah satu talenta muda terkemuka yang menonjol secara mencolok musim ini, dan meninggalkan jejak yang jelas bersama tim.