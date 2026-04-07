Pérez lebih memilih Vinícius daripada Mbappé... Pernyataan mengejutkan yang mengubah peta bintang-bintang Real Madrid

Tampaknya perdebatan seputar performa bintang Prancis Kylian Mbappé bersama Real Madrid akan terus memanas di dalam lingkaran klub tersebut.

Sementara penyerang muda ini terus mencetak gol dengan keahlian yang tak terbantahkan, ia menghadapi kritik yang semakin meningkat karena dianggap kurang memberikan dukungan pertahanan kepada rekan-rekannya.

Beberapa penggemar Real Madrid meluncurkan situs web bernama mbappe2029.com, yang menampilkan hitung mundur waktu yang tersisa dari kontrak Mbappé yang berakhir pada Juni 2029.

Tidak hanya hitung mundur, situs tersebut juga terus memperbarui total dana yang telah dibayarkan klub kepada penyerang Prancis tersebut sejak ia bergabung pada musim panas 2024.

Dalam konteks ini, Juanma Castanio, pembawa acara program radio terkenal "El Partidazo de Cope", memicu perdebatan ketika ia mengungkapkan pendapat tegas terkait presiden klub Real Madrid, Florentino Pérez.

Castanjo secara tegas, dalam penampilannya terbaru di program tersebut, menyoroti sikap presiden klub Real Madrid terhadap pemain Prancis itu: "Florentino lebih memilih Vinícius daripada Mbappé."

Pembawa acara tersebut menjelaskan bahwa meskipun Pérez telah menghabiskan enam musim panas penuh dalam upaya merekrut bintang Prancis tersebut, pandangannya terhadap kedua pemain dalam sistem tim berubah setelah melihat mereka bermain bersama di lapangan, dengan menyoroti bahwa presiden Real Madrid kini "lebih memilih Vinícius" setelah pengalaman bersama ini.

Pernyataan ini muncul di tengah musim yang diwarnai fluktuasi performa Los Blancos, di mana Vinícius Júnior menonjol dengan permainannya yang memadukan keterampilan menyerang dan keterlibatan dalam pertahanan, berbanding terbalik dengan potensi luar biasa Mbappé yang masih mencari keselarasan penuh dengan identitas klub.