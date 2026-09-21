Florentino Perez, presiden Real Madrid, lolos dari hukuman meski menuduh badan wasit dengan kasus korupsi terbesar dalam sejarah sepak bola.

Sementara Komite Kompetisi menutup tirai atas kasus presiden Real Madrid tersebut dengan menganggap kata-katanya sebagai kebebasan berekspresi, Komite Wasit membuka front baru, dan kali ini sasarannya adalah Jose Mourinho setelah ledakan amarahnya usai derbi Atletico Madrid.

Tak ada hukuman atas tuduhan "pencurian dan korupsi sistematis"

Komite Disiplin Federasi Sepak Bola Spanyol memutuskan, menurut surat kabar "Mundo Deportivo", untuk tidak mengambil tindakan disipliner apa pun terhadap Perez, setelah menyelidiki pernyataan pedasnya dalam konferensi pers yang digelar pada 12 Mei lalu untuk mengumumkan seruan pemilihan.

Perez sendiri telah meledakkan bom yang menggemparkan pada hari itu, dengan mengatakan: "Saya telah menghabiskan banyak musim di sini, dan memenangkan tujuh gelar Liga Champions Eropa serta tujuh gelar Liga Spanyol, karena gelar-gelar lainnya dicuri dari saya".

Presiden klub Real Madrid itu menambahkan: "Korupsi perwasitan sistematis sejak dua dekade lalu, dan wasit-wasit itu sendiri masih yang mempraktikkannya".

Ia menambahkan dalam serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya: "Kami sedang menyiapkan berkas setebal 500 halaman yang akan kami serahkan kepada UEFA, ini adalah kasus korupsi terbesar dalam sejarah sepak bola", dan ia menuduh para wasit memperoleh keuntungan secara tidak sah dengan mengatakan: "Saya tidak datang ke sini agar sebagian wasit memperkaya diri mereka sendiri dengan uang Barcelona".

Ia melanjutkan dalam sebuah wawancara di saluran "La Sexta": "Korupsi sistematis.. wasit-wasit yang sama terus melakukan hal-hal yang sama, dengan cara terang-terangan.. mereka mencuri 16 atau 18 poin dari kami musim ini".

Hanya tiga hari kemudian, serikat wasit mengajukan pengaduan resmi kepada Komite Disiplin, dengan menganggap bahwa pernyataan Perez "tidak dapat dibenarkan dalam kerangka pelaksanaan kebebasan berekspresi atau kritik olahraga, karena ia tidak hanya menunjuk kesalahan-kesalahan perwasitan tertentu, tetapi menuduh badan wasit melakukan tindak pidana korupsi yang berlangsung selama dua dekade".

Menyusul pengaduan itu, komite terpaksa membuka penyelidikan dan menunjuk hakim khusus, dan sebagaimana diungkapkan surat kabar "AS" bahwa laporan hakim penyelidik menyimpulkan tidak adanya alasan yang cukup untuk menjatuhkan hukuman disipliner terhadap presiden Real Madrid, dan Perez pada hari yang sama mengajukan laporan hukum untuk mendukung posisinya.

Mourinho masuk zona bahaya

Ironisnya, keputusan pembebasan itu datang hanya satu hari setelah insiden baru yang dilakoni Jose Mourinho.

Di penghujung derbi Atletico Madrid dan Real Madrid, pelatih asal Portugal itu mengkritik keras kinerja perwasitan, dan secara khusus menyerang wasit teknologi video asisten VAR, Daniel Trujillo Suarez.

Berbeda dengan apa yang terjadi pada Perez, tampaknya keadaan mengarah pada eskalasi dengan Mourinho, di mana Komite Teknis Wasit dan serikat wasit saat ini sedang mempertimbangkan, dengan kerja sama Divisi Hukum federasi, untuk mengajukan pengaduan resmi terhadap pelatih asal Portugal itu kepada badan disiplin federasi karena pernyataan-pernyataannya.

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Dengan demikian, sang presiden selamat sementara sang pelatih ditinggal sendirian menghadapi guillotine hukuman, dalam babak baru perang terbuka antara Real Madrid dan sistem perwasitan Spanyol.