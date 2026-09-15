Perez benar-benar tercengang saat Ajax vs Willem II: "Kalau begitu, Anda tidak terlalu cerdas."

Kenneth Perez melontarkan kritik keras kepada Jaden Slory saat jeda laga Ajax vs Willem II. Analis itu melihat penyerang sayap tim tamu tersebut, ketika skor masih 0-0, memberikan umpan yang benar-benar keliru kepada Tonny Vilhena sehingga sang pemain gagal menuntaskannya.

"Bagaimana caramu mengoper kepada seseorang? Rekan setimmu, Vilhena, benar-benar kidal. Benar-benar kidal. Kamu punya semua ruang untuk memberinya bola ke kiri. Tahu apa yang saya lakukan? Saya memberinya bola agak terlalu keras ke kanan. Nah, berarti Anda tidak terlalu cerdas sebagai pesepakbola," kata Perez dengan heran kepada ESPN.

"Kalau begitu, Anda juga bermain di level yang berbeda. Tapi dia memang datang dari Feyenoord," lanjut sang analis, merujuk pada fakta bahwa Slory bermain untuk tim promosi dari Tilburg itu dengan status pinjaman.

Pada akhirnya Vilhena gagal mencetak gol dari posisi yang menjanjikan, sesuatu yang harus dibayar mahal oleh Willem II. Ajax mencetak dua gol sesaat sebelum turun minum dan karena itu menutup babak pertama dengan keunggulan 2-0.

Perez juga kritis terhadap Oscar Gloukh, yang di Ajax kembali diberi kesempatan bermain sebagai penyerang sayap kiri. "Sepanjang musim saya sudah ragu. Dan sekarang sudah pasti, menurut saya. Kalau Anda tidak bisa memberikan bola mudah ini dengan kecepatan yang tepat. Sebagai nomor 10 yang didatangkan dan playmaker. Maka tidak banyak yang tersisa."

Mantan gelandang itu menggambarkan sebuah serangan balik Ajax, saat Gloukh terlambat sekali memberikan bola kepada Steven Berghuis. Penyerang sayap kanan itu kemudian dihentikan kiper Maxime Delanghe. "Berghuis juga berpikir: kok bisa begini? Berikan saja sedikit lebih cepat, dan saya tinggal mencungkilnya melewati kiper."

"Tentang hal-hal seperti itu dalam sebuah pertandingan, mungkin Anda berpikir: sayang. Tapi itu hal yang sangat penting. Pelatih dan stafnya harus memberi jauh lebih banyak perhatian pada hal-hal seperti itu. Pelatih seperti itu harus berkata: mengapa kamu mengoper Vilhena ke sisi kanan?" kata Perez.