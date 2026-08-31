Perez benar-benar tercengang dengan klub ini di Eredivisie

Kenneth Perez pada Minggu menatap FC Utrecht dengan rasa heran yang kian besar, setelah tim itu benar-benar dipermalukan PSV di kandang sendiri dan kalah 1-6. Dalam pandangan sang analis, bahkan terasa "menyedihkan" melihat tim asuhan Anthony Correia bermain.

"Sangat menyedihkan melihat FC Utrecht," keluh Perez saat analisisnya di Dit was het Weekend di ESPN. "Saya yakin Correia adalah pelatih yang bagus. Namun para pemain benar-benar tidak tahu apa yang harus mereka lakukan."

Menurut Perez, di FC Utrecht terjadi kekurangan kekompakan yang total pada fase awal musim ini. "Terlihat seolah-olah mereka semua berjalan dengan kepala penuh instruksi dan harus melakukan hal-hal yang tidak sering mereka lakukan. Pembangunan serangan, misalnya, itu benar-benar menggelikan."

"Tak ada satu pun yang bergerak dalam kaitannya satu sama lain di FC Utrecht. Ini sebenarnya bisa jauh lebih parah lagi. Saya berpikir: tolong hentikan itu. Bahkan setelah baru tujuh belas menit bermain, mereka mulai memainkan bola-bola panjang ke Dani de Wit. Itu tidak membantu, tetapi setidaknya dengan begitu Anda tidak membuat PSV semudah ini," ujar mantan gelandang itu, yang melihat bahwa duel di De Galgenwaard sama sekali tidak pernah menjadi pertandingan yang menegangkan.

"FC Utrecht tumpul dalam menyerang, dramatis saat bertahan, dan lini tengah sama sekali tidak bisa memberikan tekanan kepada lawan. Mereka mungkin memang bekerja keras. Namun ini sangat jauh dari level tim papan atas lapis kedua," tambah Perez yang sangat terkejut.

Karim El Ahmadi melihat Correia meraih sukses dengan gaya bermain ini di Telstar. "Tetapi di FC Utrecht tekanannya berbeda. Itu juga terlihat dari para suporter. Para pemain juga akan memperlihatkan perilaku yang berbeda, karena tekanan itu memang lebih besar."

"Saya sendiri juga pernah mengalaminya di FC Twente. Di sana semua orang seolah selalu bebas berdiri. Lalu saya pergi ke Feyenoord dan rasanya seolah saya sama sekali tidak bisa apa-apa," ujar mantan gelandang klub papan atas Rotterdam itu.