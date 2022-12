Perempat-Final Piala Dunia 2022: Tim Yang Lolos, Jadwal, Live Streaming & TV

Piala Dunia 2022 telah mengerucut dan sejumlah negara besar telah angkat koper. Turnamen hanya menyisakan delapan tim, dengan perwakilan dari Eropa, Afrika, dan Amerika Selatan.

Fans Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi akan senang melihat kedua ikon itu masih bertahan - dan berada di sisi bagan berbeda, yang artinya peluang pertarungan terakhir antara kedua ‘GOAT’ masih terbuka.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui tentang perempat-final Piala Dunia Qatar 2022. Sisa turnamen yang bakal menyuguhkan tontonan menarik.

Inggris, Prancis, Belanda, Argentina, Kroasia, Brasil, Maroko, dan Portugal semuanya telah menyegel tempat pada babak delapan besar.

Inggris menyingkirkan Senegal untuk melaju dan bersua Prancis, yang mengalahkan Polandia pada babak 16 besar.

Sementara Belanda mengalahkan Amerika Serikat dan mereka bakal menantang Argentina-nya Lionel Messi, yang mengeliminasi Australia.

Kroasia mengandaskan Jepang melalui babak adu penalti dan Ivan Perisic dkk akan menghadapi Brasil di perempat-final setelah Tim Samba menundukkan Korea Selatan.

Sementara Maroko secara mengejutkan menyisihkan Spanyol lewat adu tos-tosan. Tim Singa Atlas bakal menantang Portugal, yang melangkah usai menggilas Swiss.

Berikut ini adalah jadwal empat laga perempat-final Piala Dunia 2022:

Simak jadwal TV selengkapnya di sini.

Seluruh laga perempat-final disiarkan langung di:

LIVE TV: SCTV & Indosiar

LIVE streaming: Vidio

What a semi-final this could be 🍿 pic.twitter.com/fWSzbteOev