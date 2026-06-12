Percaya atau tidak... Asia unggul atas Eropa di Piala Dunia!

Tim-tim Asia terus menunjukkan dominasi mereka atas lawan-lawan Eropa di Piala Dunia, di mana Korea Selatan meraih kemenangan berharga dengan skor 2-1 atas Republik Ceko, Jumat pagi waktu Greenwich, dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, sekaligus menegaskan keunggulan Asia dalam pertemuan langsung selama edisi-edisi terakhir turnamen tersebut.

Kemenangan Korea Selatan ini memperkuat catatan mengesankan yang diraih tim-tim Asosiasi Sepak Bola Asia (AFC) atas tim-tim "UEFA" sejak edisi 2022, di mana tim-tim Eropa kalah dalam 6 dari 11 pertandingan melawan lawan-lawan Asia mereka, dibandingkan dengan hanya 4 kemenangan dan satu hasil imbang.

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Menurut jaringan "stats foot" Prancis, statistik menunjukkan perubahan yang jelas dibandingkan dengan apa yang terjadi pada dua edisi Piala Dunia sebelumnya, di mana tim-tim Eropa hanya mengalami satu kekalahan melawan tim-tim Asia, dari 15 pertemuan, dengan 10 kemenangan dan 4 hasil imbang.

Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa kesenjangan tradisional antara kedua benua kini semakin menyempit dibandingkan sebelumnya, terutama dengan perkembangan terus-menerus tim-tim Asia di tingkat teknis dan fisik, serta kemampuannya untuk menyaingi sekolah-sekolah besar Eropa.

Dengan kemenangan atas Ceko, Korea Selatan menempati posisi kedua di Grup A dengan 3 poin, tertinggal selisih gol dari Meksiko yang mengalahkan Afrika Selatan pada pertandingan pembuka (2-0).

Tim Ceko berada di posisi ketiga grup, unggul selisih gol atas Afrika Selatan yang berada di posisi terbawah.