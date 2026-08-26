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FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

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Perayaan resmi Mesir atas kemitraan bersejarah dengan Barcelona

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Mesir

Kontrak selama 3 tahun

Maskapai penerbangan "EgyptAir" menandatangani perjanjian kemitraan dengan Barcelona dari Spanyol, yang menjadikannya "maskapai penerbangan resmi eksklusif" bagi tim sepak bola pria pertama, tim bola basket, dan tim bola tangan, hingga akhir musim 2028-2029.

Kabinet Mesir menyatakan, melalui halaman resminya di "Facebook", bahwa perjanjian itu mencakup penampilan logo "EgyptAir" pada jersey tim bola tangan Barcelona.

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Pernyataan itu menambahkan bahwa "mensponsori salah satu klub olahraga paling bersejarah di dunia merupakan pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah EgyptAir".

Lanjutnya: "Kesepakatan ini merupakan bagian dari rencana perusahaan EgyptAir untuk memperluas armadanya dan jaringan rute internasionalnya, dan menjadi bukti komitmen perusahaan untuk terus meningkatkan layanannya".

Perlu diingat bahwa Barca memiliki dalam barisannya penyerang internasional Mesir, Hamza Abdel Karim, yang berusia 18 tahun.

Tim Catalan itu baru-baru ini mengalahkan Al Ahly Mesir (2-1) di Piala Joan Gamper, yang menjadi pertandingan uji coba terakhir mereka sebelum dimulainya kompetisi musim baru, yang diawali Barca dengan kemenangan telak atas Elche (5-0), Minggu lalu, dalam pekan kedua Liga.

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora".

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